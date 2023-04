Notizie USD/ARS: il peso argentino è destinato a perdere sempre più valore

Il peso argentino è diventato senza valore poiché l’inflazione del paese è salita oltre il 100%. L’ USD/ARS è salito a un massimo di 221, il punto più alto mai registrato. Ciò significa che la coppia è balzata di oltre il 22,365% negli ultimi due decenni.

La crisi economica argentina continua

Una delle più grandi notizie di economia è la crisi in corso in Argentina. I dati pubblicati dall’agenzia statistica del paese hanno mostrato che l’indice principale dei prezzi al consumo è balzato al 102% a marzo. È salito al livello più alto in più di tre decenni.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

L’ultima volta che la situazione è stata così grave è stato quando il paese stava uscendo da una fase di iperinflazione nei primi anni ’90.

Di conseguenza, la banca centrale del paese ha aumentato nettamente i tassi di interesse. Questo mese, la banca centrale ha aumentato i tassi di interesse di 300 punti base. Ha spinto i tassi all’81%, che era superiore al precedente 78%. La banca centrale ha alzato i tassi dal settembre dello scorso anno, portando il tasso di povertà a quasi il 40%. Gli analisti ritengono che i tassi di interesse raggiungeranno il picco del 110%.

L’Argentina è in crisi economica da molti anni. Il paese è venuto meno ai suoi obblighi di debito nel 2020 dopo non aver pagato $ 500 milioni ai creditori. In tutto, ha avuto più di dieci insolvenze negli ultimi anni, il che ha portato a un accordo con il FMI.

I rendimenti obbligazionari argentini sono aumentati poiché gli investitori si aspettano un’altra crisi nei prossimi anni. A marzo ha effettuato un altro pagamento obbligazionario. Il debito del paese rispetto al PIL è balzato all’85%, superiore al 74% stimato.

All’inizio di questo mese, il paese ha perso una causa, il che significa che dovrà pagare agli investitori 1,3 miliardi di euro. Il paese ha anche perso un altro caso a New York, che potrebbe vedere il paese condannato a pagare tra $ 10 miliardi e $ 20 miliardi.

Ad offuscare l’andamento del peso argentino sono le imminenti elezioni generali in programma ad ottobre. Storicamente, le valute dei mercati emergenti tendono a sottoperformare in vista di un’importante elezione.

https://www.youtube.com/watch?v=n-dqhWmK1iA

Argentina peso outlook

Le prospettive del peso argentino sono disastrose poiché la situazione economica peggiorerà nei prossimi mesi. Il paese sta affrontando una grave crisi economica che è difficile da risolvere. In realtà, la vera soluzione sarebbe condurre una completa ristrutturazione dell’economia, che ridurrà i salari pubblici e quindi aumenterà le esportazioni.

Si tratta di misure difficili da attuare considerando che le esportazioni agricole dell’Argentina sono diminuite a causa della siccità. Questa settimana, è stato riferito che le esportazioni di carne bovina scenderanno a 795.000 tonnellate rispetto alle precedenti 823.000. Pertanto, sospetto che la coppia USD/ARS continuerà a salire nel breve termine.