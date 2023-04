USD/TRY: il crollo della lira si attenua prima della decisione della CBRT, delle elezioni

Il tasso di cambio USD/TRY è stato scambiato ai massimi storici prima della decisione finale della CBRT prima delle prossime elezioni generali. La lira turca veniva scambiata a 19.42, leggermente al di sotto del massimo storico di 19.59. È rimasto in questo intervallo dall’ottobre dello scorso anno. Anche il GBP/TRY e l’EUR/TRY sono rimasti invariati.

Decisione sul tasso di interesse CBRT

Le più grandi notizie sul forex giovedì sarà l’ultima decisione sui tassi di interesse da parte della Banca centrale della Repubblica di Turchia (CBRT). Questa sarà una decisione importante poiché arriva prima delle prossime elezioni turche che vedranno Recep Erdogan e Kemal Kılıçdaroğlu..

Recenti sondaggi mostrano che Erdogan ha nuovamente un vantaggio sull’opposizione. Tuttavia, storicamente i sondaggi turchi tendono ad essere molto imprecisi poiché sono influenzati dai partiti politici.

Gli analisti ritengono che la CBRT manterrà i suoi tassi di interesse invariati in questo incontro. Ciò significa che lascerà il tasso sui prestiti overnight al 7% e il tasso pronti contro termine a una settimana all’8,50%..

La CBRT si è mossa per sostenere la lira implementando interventi non sui tassi di interesse, compresi i controlli valutari. La scorsa settimana, la banca ha esortato le sue banche commerciali a limitare i loro acquisti di dollari nel tentativo di allentare la pressione sulla valuta. Tre settimane fa, come ho scritto qui , la banca ha svelato ulteriori misure a sostegno della strategia di liraization. Lo ha fatto ordinando alle banche di mantenere depositi in lire tra il 50% e il 60% dei loro depositi totali.

Analisi tecnica USD/TRY

Grafico USD/TRY di TradingView

Come ho scritto prima, fare una previsione sulla lira è stato un po’ più facile in questi giorni perché la valuta è rimasta in un range ristretto. Non è riuscita a reagire a eventi importanti come i controlli valutari e le decisioni CBRT.

Pertanto, sulla base della recente performance della lira, possiamo aspettarci che la coppia USD/TRY rimanga nell’intervallo attuale nei prossimi giorni. È probabile che dopo le ultime elezioni generali si verificheranno importanti cambiamenti poiché potrebbero portare a cambiamenti al CBRT.