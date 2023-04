Burloni russi stagionati ingannano Powell in chat con l'imitatore di Zelensky

A meno di una settimana dalla tanto attesa riunione del FOMC della Fed, Jerome Powell è stato colto di sorpresa da una controversia piuttosto imbarazzante.

Bloomberg ha riferito che la Fed, che continua a combattere livelli di inflazione sgradevolmente elevati, sembra aver incontrato la sua partita in un prolifico duo burlone-comico russo.

L’atto popolare, Vovan e Lexus si sono fatti un nome ingannando i leader globali a impegnarsi in lunghe telefonate impersonando noti capi di stato.

Mentre gli Stati Uniti stanno vacillando sotto la dannosa breccia del Pentagono, Jerome Powell è stato l’ultima vittima di qualche inganno con il duo che si atteggiava a presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

Sebbene la chiamata risalisse a gennaio 2023, la notizia è diventata pubblica solo la scorsa settimana, quando la televisione di stato russa ha trasmesso le riprese dell’incontro con grande gioia e divertimento degli spettatori.

Nonostante il loro mimetismo non sempre affidabile, il Governatore Powell ha maneggiato pazientemente diverse domande sulle prospettive economiche degli Stati Uniti; lo stato della politica globale; ha condiviso le sue opinioni sul percorso dei tassi di interesse e ha suggerito nuove strade per aiutare il popolo ucraino durante l’invasione della Russia.

MarketWatch ha riferito che un portavoce della Fed ha sostenuto che il video sembra essere falsificato.

Tuttavia, il portavoce sembrava ammettere che la telefonata avesse avuto luogo, affermando:

È stata una conversazione amichevole e si è svolta nel contesto della nostra posizione a sostegno del popolo ucraino in questo momento difficile.

Fortunatamente, secondo quanto riferito, non sono state condivise informazioni sensibili, ma solleva una serie di domande su come i due abbiano eluso i protocolli di sicurezza attorno all’alto funzionario della Federal Reserve.

Una storia di scherzi

Sembra che i burloni siano esperti nell’arte dell’inganno e abbiano portato a termine diverse acrobazie simili in passato.

Il New York Times ha riferito che in precedenza Christine Lagarde pensava di essere in conversazione con il presidente Zelensky, mentre Angela Merkel è stata indotta a pensare che l’ex presidente ucraino Petro Poroshenko fosse in linea.

Ci sono state affermazioni simili riguardo alle chiamate effettuate a Boris Johnson nel 2018.

Anche il presidente polacco Andrzej Duda avrebbe avuto una conversazione con il francese Emmanuel Macron nel 2022 che si è rivelata falsa.

La Federal Reserve ha deferito la violazione alle forze dell’ordine competenti.

Le opinioni di Powell

La CNN ha riferito che durante l’incontro il Governatore ha informato l’imitatore di Zelenskyj che una recessione avrebbe probabilmente colpito nel 2023.