Dovresti acquistare azioni Amazon dopo il rapporto sugli utili del primo trimestre?

Amazon.com Inc ( NASDAQ: AMZN ) è in calo di quasi il 4,0% venerdì dopo aver avvertito della continua decelerazione delle entrate del cloud.

L’analista condivide la sua opinione sulle azioni Amazon

Ieri sera, il CFO Brian Olsavsky ha affermato che le entrate di Amazon Web Services sono cresciute questo mese a un ritmo che è rimasto indietro di 500 punti base rispetto al primo trimestre, poiché i clienti sono rimasti diffidenti nei confronti della spesa a fronte di un rallentamento dell’economia.

Anche AWS ha subito un notevole calo del margine operativo nel trimestre appena concluso. Il reddito operativo del segmento cloud è salito del 22% a 5,1 miliardi di dollari. In confronto, gli analisti avevano chiesto 5,36 miliardi di dollari.

Ma niente di tutto ciò è stato sufficiente per rendere l’analista di Mizuho James Lee meno rialzista sulle azioni Amazon. Su ” Squawk on the Street ” della CNBC, ha detto:

Anche se con la decelerazione nel prossimo trimestre, prevediamo una crescita di circa il 10% in AWS. Siamo abbastanza vicini al minimo, con una potenziale ripresa verso la fine dell’anno.

Per quanto riguarda le entrate, Amazon Web Services è già arrivato molto prima dello scorso anno e ha superato anche le stime di Street.

Le prospettive di Amazon per il trimestre in corso

Per il secondo trimestre, Amazon ha guidato il suo reddito operativo a scendere tra $ 2,0 miliardi e $ 5,5 miliardi su vendite fino a $ 133 miliardi. Lee ha aggiunto:

Amazon esegue una modalità di consumo. Quindi, in un ciclo al ribasso, avrai un doppio negativo in termini di prezzo e volume. Ma quando l’economia inizierà a riprendersi, vedremo che si tradurrà nella crescita dei ricavi di Amazon.

Parte della debolezza di questo trimestre, secondo il colosso tecnologico, è stata attribuita anche ai costi legati ai licenziamenti. A marzo, Amazon ha rivelato i piani per tagliare altri 9.000 posti di lavoro. Diventare più magri potrebbe anche essere un vento favorevole per questa società quotata al Nasdaq.

Da inizio anno, le azioni Amazon sono ancora in crescita di oltre il 20%.

La pubblicità e la vendita al dettaglio sono andate bene nel primo trimestre

Le vendite pubblicitarie nel primo trimestre sono aumentate di oltre il 20% nel primo trimestre a 9,51 miliardi di dollari, nonostante i timori di un rallentamento della pubblicità. Ricorda che la pubblicità è un’attività con margini estremamente elevati per Amazon.

È interessante notare che anche l’attività di vendita al dettaglio ha tenuto conto della visione rialzista di Lee sulle azioni Amazon.

I fondamentali sono positivi nel commercio al dettaglio. Hanno svolto un ottimo lavoro nell’espandere i margini della vendita al dettaglio promuovendo l’efficienza nei loro centri logistici. Allo stesso tempo, stanno anche riducendo l’organico.

Negli Stati Uniti, Amazon ha generato $ 76,88 miliardi di vendite su $ 900 milioni di profitto dalla sua attività di e-commerce. Le operazioni all’estero, tuttavia, sono rimaste in perdita.

Punti salienti del rapporto sugli utili del primo trimestre di Amazon

Ha guadagnato $ 3,17 miliardi che si traducono in 31 centesimi per azione

Ciò rispetto ai primi 38 centesimi per quota di perdita dell’anno scorso

I ricavi sono aumentati del 10% su base annua a 127,4 miliardi di dollari

Il consenso è stato di 21 centesimi per azione su un fatturato di 124,6 miliardi di dollari

In seguito al comunicato stampa sugli utili, Lee di Mizuho ha alzato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni Amazon a $ 145, il che suggerisce un rialzo di quasi il 40% da qui.

La valutazione in questo momento non è molto tesa. Tradizionalmente, vediamo Amazon nella fascia degli adolescenti medio-alti (multiplo EV/EBITDA). Al prezzo attuale, probabilmente stai scambiando circa 10 volte in avanti.

Amazon è ben posizionato per capitalizzare la mania dell’IA

All’inizio di questo mese, Amazon.com Inc ha ampliato la sua impronta nell’IA generativa con il lancio di “Bedrock” ( leggi di più ).

Sebbene il management non abbia offerto un aggiornamento degno di nota sull’intelligenza artificiale durante la sua chiamata agli utili ieri sera, Lee vede il posizionamento dell’azienda in questo spazio come un altro potenziale motivo per possedere azioni Amazon.

Stanno usando i propri chip per elaborare l’IA generativa, il che significa che l’unità economica potrebbe essere molto migliore dei pari. Stanno consentendo alle aziende in AWS di eseguire i loro modelli di linguaggio di grandi dimensioni in modo da poter trasferire i risparmi sui costi ai clienti e possono utilizzare modelli di linguaggio di grandi dimensioni per migliorare le applicazioni di Alexa.

Puoi trovare il report completo sugli utili del primo trimestre di Amazon QUI.