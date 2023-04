Ecco perché il prezzo ICP di Internet Computer ha ripreso slancio

Il prezzodi Internet Computer (ICP) è emerso come una delle criptovalute con le migliori prestazioni durante il fine settimana. La moneta è balzata a un massimo di $ 6,80, il punto più alto dal 19 aprile. È salito di oltre il 30% dal punto più basso di questa settimana.

Perché l’ICP è alle stelle?

Internet Computer è una delle piattaforme blockchain più avanzate al mondo. È una piattaforma che cerca di rivoluzionare piattaforme popolari come Amazon AWS e Microsoft Azure, consentendo alle persone di creare soluzioni scalabili utilizzando la blockchain. Ha anche contratti intelligenti.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

L’ecosistema di Internet Computer sta crescendo in quanto include dAppps in tutti i settori come social media, finanza e token non fungibili (NFT), tra gli altri. Anche il suo sito web è costruito utilizzando la piattaforma.

Non è chiaro perché il prezzo dell’ICP sia aumentato vertiginosamente negli ultimi giorni. Una probabile ragione è che gli sviluppatori hanno annunciato i prossimi progetti nel loro programma di concessione. Sono tutti in campi diversi, a dimostrazione della diversità della rete.

Decent Land è una piattaforma social e infrastrutturale che fornisce un’infrastruttura cross-chain per attestazioni di identità e token holding tra catene. L’app Kismi, d’altra parte, combina social media, giochi e concorrenza, mentre SafeNote promuove il decentramento nel settore degli appunti.

EA Kazi è una piattaforma che utilizza la tecnologia blockchain per connettere le persone con il lavoro. Sta sconvolgendo il settore attualmente dominato da artisti del calibro di Upwork e Fiverr. Infine, OutRank NFT migliora il valore dell’azienda con analisi e formazione. Altri destinatari del programma di sovvenzioni sono stati Open Internet e ARTH.

L’altro importante sviluppo di Internet Computer è che il suo prodotto ckBTC lanciato di recente sta guadagnando terreno. ckBTC è un derivato finanziario che introduce Bitcoin nel suo ecosistema. A differenza del Bitcoin principale, questo derivato è più veloce e meno costoso. Come abbiamo scrittoqui , la rete ha aggiunto contratti intelligenti a Bitcoin a dicembre.

#Bitcoin transaction fees can be higher than the cost of an Espresso in El Salvador 🇸🇻



ckBTC fixes this 🛠️



Fueled by #ICP properties like speed and scalability, ckBTC makes using Bitcoin practical for everyday transactions pic.twitter.com/eDVddJKRdM — DFINITY (@dfinity) April 25, 2023

Previsione del prezzo ICP

Il grafico 4H mostra che il prezzo di Internet Computer ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi giorni. Giovedì è balzato da un minimo di 5,06$ a quasi 7$. Lungo la strada, ha superato il livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%.

Ha anche superato le medie mobili esponenziali a 25 e 50 periodi, mentre il Relative Strength Index (RSI) è salito. Pertanto, è probabile che il prezzo ICP continui a salire poiché gli acquirenti mirano alla resistenza chiave a 7,31$, il punto più alto del 19 aprile.