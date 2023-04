Le diverse opinioni di Zoltan Pozsar e George Gammon sul prossimo superciclo delle materie prime

In una recente intervista, Zoltan Pozsar del Credit Suisse ha espresso la sua convinzione che le materie prime siano mature per una “grande corsa al rialzo” e che ora stiamo assistendo ai primi inning del prossimo superciclo delle materie prime.

Anche se quest’anno la maggior parte dei prezzi delle materie prime è in netto calo, questo calo è arrivato anche sulla scia del boom del 40%-45% dello scorso anno.

La forma del superciclo delle materie prime

Le materie prime tendono a seguire lunghi cicli di prezzo, che sono fortemente correlati con i disallineamenti tra domanda e offerta.

Poiché le materie prime sono fondamentali per la maggior parte delle attività economiche, qualsiasi miglioramento della crescita può portare immediatamente a un aumento della domanda.

Tuttavia, le forniture sono una questione molto diversa e sono difficili da portare online.

La maggior parte dei progetti ha lunghi periodi di rimborso, notevole incertezza, necessita di ingenti investimenti, autorizzazioni normative e una serie di governi favorevoli all’industria.

Quindi, se la domanda aumenta, le forniture non possono rispondere in modo tempestivo e i prezzi aumentano.

Per soddisfare l’aumento della domanda, i fornitori iniziano a cercare nuove riserve, espandere la produzione e costruire catene di approvvigionamento.

Tuttavia, nel momento in cui queste materie prime arrivano sul mercato, l’equazione della domanda che segue cicli economici più brevi ha (spesso) già raggiunto il picco e l’appetito ha iniziato a diminuire.

Ora, abbiamo una situazione in cui l’offerta supera la domanda unita a minori acquisti, il che porta a prezzi più bassi.

Questo è il nucleo del super ciclo delle materie prime che si è ripetuto più e più volte in passato.

Source: Visual Capitalist, New Capital Management

Il caso di Pozsar

Oggi, quasi tutte le materie prime del mondo sono state devastate da un decennio di sottoinvestimenti.

Sebbene il super ciclo più recente abbia raggiunto il picco nel 2011, le spese in conto capitale soffrono da anni in settori chiave.

Source: Baker Hughes, Goldman Sachs Global Investment Research

Questa situazione ha fatto sì che miniere e pozzi siano rimasti ancora più indietro mentre le strutture esistenti hanno iniziato a soffrire di infrastrutture scricchiolanti e risorse obsolete.

Zoltan sottolinea che il rendimento in conto capitale è stato costantemente debole, mentre narrazioni di investimenti alternativi come ESG e la spinta intergovernativa per lo zero netto hanno costretto le aziende ad abbandonare le operazioni in espansione che richiederebbero anni per diventare operative nel migliore dei casi.

Sebbene non per gli stessi motivi, è interessante notare che Aswath Damodaran è stato un forte sostenitore del “ritiro” del tutto del concetto di ESG.

Sostiene che non esistono definizioni comuni di ciò che costituisce un comportamento desiderabile e che a lungo termine un pool limitato di aziende non può sovraperformare uno non vincolato.

Tornando alle materie prime, i tassi di interesse estremamente bassi dopo la GFC hanno anche significato che i fondi sono confluiti in attività finanziarie e derivati invece che in investimenti reali.

Geopolitica e tensioni commerciali

Nell’ultimo anno, il mondo è stato esposto a rischi geopolitici molto maggiori, sanzioni di ritorsione, accelerazione del disaccoppiamento economico e protezionismo globale.

Ad esempio, molti paesi precedentemente esportatori di materie prime sono ora meno disposti a commerciare come facevano, ma sono più favorevoli all’afflusso di investimenti esteri per sviluppare risorse in patria e quindi esportare prodotti finiti.

Nel suo aggiornamento di maggio 2023, il Blackrock Investment Institute ha osservato,

Siamo entrati in un nuovo ordine mondiale. Due grandi blocchi geopolitici ed economici – uno a guida occidentale e uno guidato da Cina e Russia – si stanno consolidando e sono sempre più in competizione tra loro. La frammentazione che ne è seguita ha portato a una drastica riduzione della cooperazione geopolitica.

Di conseguenza, Zoltan prevede un’espansione dei budget militari, l’onshoring di fabbriche come nel settore delle batterie e investimenti energetici per potenziare la domanda di materie prime, specialmente nelle nazioni del G7.

Data la situazione, sostiene che se quest’anno si verificasse una recessione, l’esaurimento dell’offerta di materie prime si rivelerebbe inflazionistica per questi beni.

I lettori interessati possono conoscere il punto di vista di Peter Schiff sull’imminente ripresa dell’inflazione qui.

George Gammon sull’atterraggio non così morbido

Commentando la valutazione di Zoltan, investitore e popolare Youtuber, George Gammon prevede che un’impennata delle materie prime quest’anno, nonostante una recessione, sarebbe probabile solo in caso di atterraggio morbido.

Sappiamo che la First Republic Bank è praticamente in rovina, i prestiti bancari regionali si sono notevolmente inaspriti, sono all’orizzonte misure di vigilanza regolamentare molto più severe, M2 è diminuito per otto mesi consecutivi e una stretta creditizia aziendale in piena regola sta lasciando le piccole imprese particolarmente vulnerabile.

Vale la pena notare che gli ultimi dati sull’IPC core erano al 5,6%, mentre la Fed ha rivisto il suo obiettivo PCE core per l’anno fino al 3,5%, continuando a sostenere una narrazione da falco.

Tuttavia, i mercati dell’eurodollaro stanno segnalando che la domanda potrebbe diminuire molto più bruscamente di quanto creda Zoltan, anche riducendo del tutto i vincoli di offerta prevalenti.

Source: George Gammon, Eurodollar University

Gammon richiama l’attenzione sulla linea nera, che è della data più recente e indica che i mercati stanno scontando un forte calo dei tassi nel 2023.

Sostiene che il mercato non è disposto ad accettare la posizione della Fed,

No, no, niente Jerome Powell. Il mercato non sta dicendo che ti fermerai. Il mercato sta dicendo che farai perno e farai perno velocemente e farai perno più forte. Quei tassi precipiteranno (e questo accadrebbe solo in uno scenario di atterraggio duro).

In un articolo di Bloomberg, Torsten Slok, capo economista di Apollo Global Management ha dichiarato:

Stavamo già discutendo di un atterraggio duro… le condizioni del credito continuano a inasprirsi… il che aumenta i rischi di un atterraggio duro, anche più di quanto pensassimo prima.

Nouriel Roubini, presidente e amministratore delegato di Roubini Macro Associates concorda,

… (noi) potremmo avere un atterraggio duro per l’economia…. raggiungere la stabilità dei prezzi, la stabilità della crescita e la stabilità finanziaria con… il tasso sui fondi federali mi sembra una missione impossibile… quindi o un atterraggio duro e un crollo finanziario o il disancoraggio delle aspettative di inflazione.

Recessione globale?

All’inizio di quest’anno, un sondaggio tra i principali economisti del World Economic Forum ha rilevato che due terzi degli intervistati vedevano un’alta probabilità di una recessione globale nel 2023.

Banche regionali e settore immobiliare negli Stati Uniti; le sfide energetiche in Europa e le preoccupazioni relative alla frammentazione politica; e lo stato del settore residenziale e delle finanze pubbliche in Cina, entrambi indicano gravi debolezze che potrebbero cedere sotto la pressione di tassi di interesse elevati.

Gammon concorda,

…e secondo me, potrebbe non essere solo una recessione, potrebbe essere un evento globale…del cigno nero.

Nel suo World Economic Outlook, il FMI prevede che le economie avanzate potrebbero mostrare un “rallentamento della crescita” particolarmente pronunciato dal 2,7% dello scorso anno all’1,3% nel 2023.

Se un tale evento dovesse verificarsi, i prezzi delle materie prime potrebbero scendere a livelli molto più bassi, almeno nel corso dell’anno.

Pensieri finali

Gammon è d’accordo con Zoltan, in quanto entrambi vedono che un nuovo super ciclo delle materie prime inizierà presto e potrebbe portare a una corsa al rialzo decennale.

Tuttavia, data l’elevata probabilità che la Fed sarà costretta a tagliare drasticamente i tassi a causa delle fragilità economiche, Gammon si aspetta un atterraggio duro e un inizio ritardato di una potenziale corsa al rialzo.

Da parte sua, la Banca Mondiale nel suo ultimo Commodity Markets Outlook, prevede che i prezzi delle materie prime potrebbero scendere del 21% entro la fine del 2023, ma si aspetta che questi si stabilizzino a partire dal 2024.

A mio avviso, l’oro potrebbe continuare a mostrare rendimenti nonostante l’ambiente, in particolare quando le carenze fisiche diventano più acute e il processo globale di de-dollarizzazione sta raccogliendo sostegno.