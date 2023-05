Mentre Vice Media presenta istanza di fallimento, quanto sono sicure le azioni di Buzzfeed?

Vice Media, una volta valutata oltre $ 5,7 miliardi, si sta preparando a presentare istanza di fallimento già questa settimana. Secondo il Wall Street Journal, il fallimento arriva dopo che la società ha recentemente faticato a trovare un acquirente. Quindi, quanto è sicuro Buzzfeed ( NASDAQ: BZFD ), un’azienda che è stata oggetto di merlate di recente?

Vice Media dichiara bancarotta

Vice Media è una delle aziende più note nel settore dei media digitali. L’azienda possiede altri marchi come Refinery29, Motherboard e Vice TV. Al suo apice, la società aveva un valore di oltre 5,7 miliardi di dollari, con investitori come Comcast e Fortress Investments.

Il panorama dei media digitali sta cambiando man mano che la crescita rallenta e le aziende si concentrano su altri formati pubblicitari. Molte aziende si stanno concentrando su artisti del calibro di TikTok, Instagram e Facebook. Di conseguenza, le società di media di maggior successo come il New York Times, il Washington Post e il New Yorker hanno tutte abbracciato il modello di abbonamento.

Pertanto, Vice Media ha faticato a trovare un acquirente in una svendita. In quanto tale, la società ora spera di passare attraverso un fallimento ordinato che vedrà parti della sua attività vendute a potenziali investitori. Gli analisti ritengono che alcune società di media saranno interessate ad acquisire i pezzi.

Quanto sono sicure le azioni Buzzfeed?

Con il collasso di Vice Media, ci sono preoccupazioni per Buzzfeed, una società nel settore dei media. Il prezzo delle azioni Buzzfeed ha perso oltre il 94% del suo valore da quando è diventato pubblico nel 2020. Una volta valeva miliardi, la società ora ha una capitalizzazione di mercato di soli $ 75 milioni. Buzzfeed è ora un penny stock le cui azioni sono scambiate a $ 0,55.

Proprio il mese scorso, Buzzfeed ha annunciato che stava chiudendo Buzzfeed News, un’operazione che aveva alcuni dei migliori giornalisti negli Stati Uniti. L’obiettivo di quella chiusura era preservare la liquidità mentre la società lavorava per implementare un’inversione di tendenza, come abbiamo scritto qui.

Buzzfeed sta affrontando le stesse sfide affrontate da Vice Media. Con i timori di una recessione in giro, molte aziende stanno risparmiando denaro e non fanno abbastanza pubblicità. Inoltre, ci sono preoccupazioni per il panorama pubblicitario.

Le finanze di Buzzfeed stanno diminuendo. La società aveva oltre 90,6 milioni di dollari in contanti e investimenti a breve termine nel 2020 e 55,8 milioni di dollari nell’ultimo rapporto. Le sue attività correnti totali sono passate da $ 251 milioni a $ 198,6 milioni, mentre le passività correnti sono balzate a $ 122 milioni. Anche le sue perdite annuali sono aumentate, raggiungendo i 201 milioni di dollari nel 2022.

Pertanto, credo che il prezzo delle azioni Buzzfeed sia diventato notevolmente basso negli ultimi mesi. Tuttavia, sconsiglio di prendere un coltello che cade. Basta chiedere agli investitori che hanno acquistato First Republic Bank e Credit Suisse prima del loro crollo.