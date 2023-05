Appena un mese da quando Metacade è stato quotato su Uniswap e successivamente su Bitmart, il prezzo è aumentato di percentuali a due cifre. Il token è stato scambiato a 0,3471$ il 2 maggio, meno di 48 ore prima di essere quotato su MEXC.

L’aumento del prezzo di MCADE indica un crescente interesse per il token dopo le quotazioni di aprile. Con la prossima quotazione su MEXC e altri importanti exchange, gli investitori vedono un potenziale aumento di liquidità per il token che ha chiuso la prevendita a soli 0,020$.

La crescita esponenziale dei token Game-Fi e la posizione di Metacade

Il gaming blockchain sta crescendo, grazie all’emergere di un nuovo raccolto di investitori che cercano di giocare in modo più conveniente e guadagnare. I report sul settore del gaming hanno stimato le dimensioni del mercato in base alle entrate a 4,6 miliardi di dollari nel 2022. Gli esperti prevedono un aumento delle dimensioni del mercato a 65,7 miliardi di dollari entro il 2027.

Sebbene possa essere difficile stimare il potenziale di crescita di un progetto Game-Fi come Metacade, le statistiche indicano che le opportunità sono immense. I primi partecipanti, come Axie Infinity, hanno attirato molto interesse nel 2021 poiché gli investitori hanno visto un’opportunità che non è mai esistita.

Metacade promette di fare di più rispetto ai suoi predecessori di successo. Diverso da altre piattaforme di gioco Play-to-Earn, Metacade promette di essere il più grande arcade governato dalla community. Definito un progetto unico per gli appassionati del metaverso, la piattaforma riunirà giocatori e sviluppatori. La community di Metacade guadagnerà token MCADE gareggiando e creando sulla piattaforma.

Ulteriori metodi di guadagno includono lo staking del token nativo e la partecipazione a estrazioni a premi. Altre caratteristiche di Metacade includono test di gioco e un launchpad, tutti orientati a renderlo un ecosistema autosufficiente. Gli annunci pubblicitari sono presenti anche nel modello di entrate di Metacade.

Metacade ha un ruolo chiave nei giochi blockchain grazie alle sue caratteristiche innovative. Gli investitori che guardano ai giochi Web 3.0 potrebbero considerare Metacade un investimento degno, data la sua forte e crescente popolarità come piattaforma sostenibile.

Quanto è interessante Metacade adesso?

Metacade viene scambiato solo a 0,034$. Il prezzo rappresenta un aumento di circa il 70% rispetto al suo valore di prevendita finale. Tieni presente che il token è stato quotato solo su due importanti exchange, quindi non c’è molta liquidità per considerare che il token abbia già raggiunto il suo prezzo massimo.

Inoltre, molti token hanno raggiunto un prezzo di 10 volte pochi mesi dopo essere stati quotati nei principali exchange. In altre parole, il prezzo di Metacade è ancora troppo basso. Se consideriamo un prezzo 10 volte superiore al suo valore di prevendita di 0,020$, otteniamo 0,20$. Ciò significa che al valore attuale, MCADE è molto sottovalutato. Man mano che il token verrà quotato su più exchange, il valore potrebbe salire alle stelle e generare enormi ritorni per gli investitori.

Ma non è il prezzo che entusiasma solo gli investitori di Metacade. Ci sono numerose opportunità di guadagno da sfruttare. Per gli appassionati di giochi, Metacade offre la possibilità di essere pagati facendo quello che vogliono: competere. Con la sottoscrizione anticipata del progetto, ha senso investire in Metacade, poiché il potenziale di successo è enorme.

Previsione dei prezzi di Metacade nel 2023

È piuttosto difficile prevedere i prezzi dei token appena lanciati poiché stanno ancora raccogliendo liquidità. Tuttavia, la storia ha insegnato che i token che hanno avuto un successo iniziale con modelli di business comprovati diventano i migliori guadagni. Metacade è stato uno di questi.

Dal punto di vista di un esperto, il token potrebbe salire a 0,25$ entro la fine del 2023. Il prezzo rappresenterà un aumento del 1.150% rispetto al valore di prevendita finale di 0,020$. Il guadagno previsto è abbastanza realistico, poiché MCADE ha già mostrato forti tendenze dei prezzi da quando ha iniziato a quotarsi nelle principali borse. Un valore psicologico di 0,20$ o un aumento del 1.000% entro il 2023 dovrebbe comunque essere considerato un buon ritorno per i mattinieri.