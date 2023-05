Previsioni del prezzo delle azioni IAG prima degli utili: acquisto o vendita?

Il prezzo delle azioni IAG ( LON: IAG ) ha subito un’ondata di turbolenza mentre il mercato riflette sullo stato del settore dell’aviazione e sui recenti risultati trimestrali delle compagnie aeree statunitensi. Dopo essere salite a un massimo di 173,65 pence il 3 febbraio, le azioni sono tornate all’attuale livello di 147,60 pence. Il titolo rimane circa il 65% sopra il livello più basso del 3 ottobre.

Guadagni British Airways avanti

IAG, la società madre di British Airways, Iberia e Aer Lingus, si trova in una fascia ristretta da aprile poiché gli investitori hanno reagito agli utili delle compagnie aeree americane. Queste società hanno pubblicato risultati generalmente positivi con l’aumento della domanda di aviazione.

Ad esempio, le entrate di Delta sono aumentate del 36,9% su base annua a oltre 12,8 miliardi di dollari. La società ha anche potenziato la sua forward guidance citando forti prenotazioni estive anticipate. Nel frattempo, United Airlines ha registrato ottimi risultati con un aumento del fatturato del 51% su base annua a oltre 11,43 miliardi di dollari.

Lo stesso vale per American Airlines, compagnia leader nel settore. Nel suo rapporto, la società ha affermato che le sue entrate sono aumentate del 37% a 12,2 miliardi di dollari. Altre compagnie aeree, tra cui Southwest, Qantas e Alaska Air, hanno pubblicato ottimi risultati.

Pertanto, sebbene tutte queste società siano diverse, sono buoni indicatori di cosa aspettarsi quando IAG pubblicherà i suoi risultati venerdì. Gli analisti si aspettano che i risultati dimostrino che IAG ha registrato una perdita operativa di 173 milioni di euro nel primo trimestre.

Nei suoi ultimi risultati finanziari, la società ha lasciato intendere che la sua capacità nel primo trimestre sarà pari a circa il 96% dei livelli del 2019. Per l’anno, l’azienda prevede che il suo utile operativo prima degli elementi straordinari sarà compreso tra 1,8 miliardi di euro e 2,3 miliardi di euro.

Previsione del prezzo delle azioni IAG

Grafico IAG di TradingView

Nel mio ultimo articolo su International Airlines Group, ho previsto che le azioni avrebbero continuato a consolidarsi prima del rapporto sugli utili. Questa opinione era corretta in quanto le azioni sono rimaste in un intervallo ristretto per settimane. Le azioni rimangono leggermente al di sopra del livello di supporto chiave a 141,50p, il punto più alto dell’11 novembre.

Di conseguenza, il titolo si muove alle medie mobili a 50 e 25 giorni. L’Awesome Oscillator si è spostato sopra il punto neutro. Il volume è rimasto relativamente basso. Pertanto, in questa fase, le prospettive per il titolo sono neutre rispetto agli utili. Una mossa al di sotto del supporto a 141,50p segnalerà che i ribassisti hanno prevalso. In tutto, i livelli di supporto e resistenza da tenere d’occhio saranno a 141p e 160p.