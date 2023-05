Segnale dell'indice DXY: previsione in vista delle decisioni sui tassi della Fed e della BCE

May 3, 2023

L’indice del dollaro statunitense (DXY) è sceso per il secondo giorno consecutivo mentre gli investitori attendevano le imminenti decisioni della Federal Reserve e della Banca centrale europea (BCE). L’indice è sceso a un minimo di $ 102,30, leggermente al di sopra del minimo da inizio anno di $ 100,37.

Le decisioni di Fed e Bce

Le più grandi notizie sul forex della settimana saranno le decisioni sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve e della BCE. Queste decisioni arriveranno in un momento importante per il mercato poiché l’inflazione rimane a un livello elevato mentre è in corso la crisi bancaria regionale.

Gli economisti ritengono che il Federal Open Market Committee (FOMC) deciderà di aumentare i tassi di interesse dello 0,25% nel tentativo di mostrare la sua determinazione contro l’inflazione. Allo stesso tempo, lunedì il comitato delibererà di più sullo stato dell’economia dopo il crollo della First Republic Bank.

Pertanto, è molto probabile che la Federal Reserve indichi una pausa strategica che è stata adottata da altre banche centrali come la BoC e la Reserve Bank of India. Una pausa strategica offre alla banca l’opportunità di osservare le implicazioni dei recenti aumenti dei tassi di interesse per l’economia.

L’economia americana deve affrontare sfide chiave. In primo luogo, c’è la sfida della crisi bancaria mentre altre banche regionali sono sull’orlo del collasso. Le azioni di PacWest e Western Alliance sono scese a doppia cifra questa settimana.

In secondo luogo, ci sono preoccupazioni per il limite del debito negli Stati Uniti. I legislatori sono ancora divisi su come alzare il tetto del debito. Janet Yellen, il segretario al Tesoro, ha avvertito che il governo potrebbe rimanere senza contanti il 1° giugno.

Infine, ci sono rischi nel settore degli immobili commerciali dove le valutazioni stanno crollando.

L’indice DXY reagirà anche all’imminente decisione della BCE prevista per giovedì. Questa è una decisione importante per il dollaro poiché l’euro costituisce la parte più grande dell’indice del dollaro USA.

Previsione dell’indice DXY

L’indice del dollaro USA è stato in un intervallo ristretto nelle ultime settimane. È rimasto saldamente al di sopra dell’importante livello di supporto a 100,31$, il livello più basso di quest’anno. L’indice si è spostato al di sotto di tutte le medie mobili mentre l’Awesome Oscillator è diventato verde e punta verso l’alto.

Pertanto, a questo punto, ci sono due scenari per il dollaro. In primo luogo, l’indice potrebbe riprendere il trend ribassista e scendere al di sotto del supporto chiave a 100$. In alternativa, l’indice, che ha formato un pattern double-bottom, potrebbe rimbalzare e testare nuovamente la scollatura di questo pattern a 105,42$.