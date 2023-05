La coppia EUR/TRY forma un cuneo crescente in vista delle elezioni BCE e Turchia

May 4, 2023

Il tasso di cambio EUR/TRY è ai massimi storici mentre gli investitori attendono l’imminente decisione sui tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (BCE) e le imminenti elezioni turche. Era scambiato a 21,50, circa l’85% sopra il livello più basso del 2022.

La decisione della Bce e le elezioni in Turchia

Le notizie più importanti sul forex giovedì ci sarà la decisione sui tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea. Questa decisione arriva il giorno dopo che la Federal Reserve ha deciso di aumentare i tassi dello 0,25%, come abbiamo scritto qui .

Gli economisti ritengono che la BCE abbia più spazio per aumentare i tassi di interesse poiché era in ritardo in questo ciclo di rialzi. I tassi di interesse nell’Unione Europea sono al 3,5% rispetto agli Stati Uniti, dove sono balzati tra il 5% e il 5,25%.

Pertanto, gli analisti stimano che la BCE aumenterà i tassi dello 0,25% e di un importo simile nelle prossime due riunioni consecutive. Inoltre, a differenza degli Stati Uniti, l’Europa non sta affrontando una crisi bancaria o un crollo del settore immobiliare commerciale.

L’altro catalizzatore chiave per EUR/TRY e USD/TRY sono le elezioni di questo mese in Turchia. L’elezione, prevista per il 14 maggio, contrappone Erdogan a un candidato sostenuto dai partiti di opposizione. La maggior parte degli analisti ritiene che Erdogan abbia il sopravvento.

Pertanto, se vince, significherà status quo presso la Banca centrale turca e più vendite di lire turche D’altra parte, se vince l’opposizione, potrebbe significare più cambiamenti alla CBRT, che saranno positivi per la lira.

I dati pubblicati questa settimana hanno mostrato che l’inflazione turca è crollata nelle ultime settimane. Dopo aver raggiunto un picco di oltre il 90% nel 2022, l’inflazione è scesa al 44% ad aprile. Ora è sceso negli ultimi sei mesi consecutivi e la tendenza potrebbe continuare.

Analisi tecnica EUR/TRY

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio da EUR a TRY ha avuto un trend rialzista negli ultimi mesi. Più di recente, questa tendenza è svanita poiché la coppia ha formato un modello a cuneo crescente. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è solitamente un segnale ribassista. Rimane leggermente al di sopra di tutte le medie mobili.

Pertanto, la coppia EUR/TRY potrebbe avere un breakout ribassista nei prossimi giorni. Se ciò accade, probabilmente testerà nuovamente il lato inferiore del modello a cuneo in rialzo a 20,80. Una mossa al di sopra del lato superiore del cuneo significherà che ci sono più acquirenti sul mercato.