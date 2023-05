La Fed sta bluffando? Powell esclude tagli dei tassi di interesse ma mercato dubbioso

Questa settimana ho pubblicato un pezzo che esaminava la decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve mercoledì, valutando se fosse sconsiderato salire di nuovo nel clima attuale.

La decisione è arrivata e andata come previsto, la Federal Reserve ha aumentato i tassi di altri 25 punti base. Come ho scritto ieri, tuttavia, questo è stato ampiamente scontato, ed è stato il linguaggio del presidente della Fed Jerome Powell ad essere probabilmente il più influente sui mercati.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Quel linguaggio era più aggressivo di quanto sperassero alcuni investitori, poiché Powell non sembrava entusiasta della prospettiva di tagli dei tassi.

“Noi del comitato riteniamo che l’inflazione non scenderà così rapidamente”, ha affermato. “Se tale previsione è sostanzialmente corretta, non sarebbe opportuno tagliare i tassi”.

Nonostante il tono aggressivo, le azioni sono state relativamente stagnanti. Il Nasdaq pesantemente tecnologico, forse il più sensibile alla politica dei tassi di interesse, ha chiuso mercoledì in ribasso dello 0,5%.

Eppure, nonostante i tagli apparentemente esclusi, il linguaggio è stato sicuramente più morbido rispetto ai precedenti incontri. Il linguaggio secondo cui ulteriori aumenti “potrebbero essere appropriati” è stato rimosso, con Powell che ha notato nella sua conferenza stampa successiva che il cambiamento era “significativo”.

L’inflazione rimane la priorità per la Federal Reserve

La cosa interessante qui è che anche l’inflazione è in qualche modo un fenomeno creato dall’uomo. Ovviamente, ci sono fattori tangibili che generano l’inflazione in primo luogo: i problemi della catena di approvvigionamento, la guerra in Russia, l’incessante stampa di denaro e così via. Ma c’è anche il fatto economico che le aspettative di inflazione futura possono causare inflazione oggi, come una profezia che si autoavvera.

Questo perché l’inflazione futura farà sì che le persone spendano di più oggi mentre anticipano futuri aumenti dei prezzi, accelerando così quelle aspettative esatte. In secondo luogo, dal lato del lavoro, i lavoratori cercano aumenti salariali, il che contribuisce ancora una volta ad aumentare l’inflazione.

Questo è probabilmente uno dei motivi per cui la Fed sta adottando questa linea da falco. In verità, la prospettiva di tagli dei tassi deve essere sempre più vicina. Abbiamo visto dati economici più deboli negli ultimi tempi che mostrano una vera debolezza, mentre il settore bancario sta ovviamente scricchiolando sotto la pressione di questi tassi elevati.

E mentre l’inflazione rimane ben al di sotto dell’obiettivo del 2%, è scesa molto dal suo picco (9,9% lo scorso luglio).

Detto questo, come ho scritto ieri, quest’ultimo aumento conferma ciò che già sapevamo: la priorità numero uno della Fed è davvero l’inflazione. Entrare così in profondità in un ciclo di inasprimento, con ciò che sta accadendo nel settore bancario, è una linea molto aggressiva.

Ma dovremmo essere sorpresi? Non proprio. Non sono sicuro di essere d’accordo con un ultimo aumento in questo clima, quando un approccio attendista fino al prossimo mese potrebbe essere stato più prudente, ma la Fed è determinata a non rilasciare ancora il mercato e rischiare che l’inflazione aumenti di nuovo su. E mentre il grafico sopra mostra l’inflazione in calo, mostra anche un numero del 5%, ben oltre ciò che la Fed ritiene accettabile, con l’obiettivo del 2% che difficilmente verrà raggiunto in tempi brevi.

Il mercato non crede alla Fed

Per quanto preoccupanti siano i problemi bancari, sembra ancora improbabile che ci sia un vero problema sistemico qui – mentre le banche regionali sono in pessime condizioni, non è certo al livello del 2008, quando i bilanci erano impantanati da attività terribili ( mutui subprime). Questa volta, si tratta di nuovo di una cattiva gestione del rischio, ma è più una crisi di liquidità poiché le banche detengono obbligazioni più affidabili, che hanno appena perso valore in modo significativo a causa degli aumenti dei tassi di interesse.

Osservando le probabilità sostenute dai futures della Fed, il mercato sa che la Fed potrebbe essere costretta a tagli prima del previsto. Ovviamente, molto dipenderà dai dati dell’IPC in futuro, così come dalle preoccupazioni bancarie, ma le previsioni in questo momento mostrano un mercato che vede il bluff della Fed.

I future possono implicare solo una probabilità del 3% di tagli dei tassi alla prossima riunione (giugno), ma c’è una probabilità del 46% che si verifichino tagli entro la prossima riunione (luglio), mentre un’altra (settembre) vede la probabilità salire all’83%.

E quindi, sembra molto probabile che il ciclo di inasprimento più veloce della memoria recente sia giunto al termine. Gli occhi saranno ora puntati sui dati economici futuri, poiché la paura di una recessione incombe.

È economia 101 che l’inasprimento aggressivo della politica monetaria risucchia liquidità dall’economia e rischia un rallentamento. In effetti, questo è proprio il punto, e come combattere l’inflazione. Naturalmente, il rischio è sempre stato che la Fed salisse troppo aggressivamente, le cose si rompessero e l’economia precipitasse in una brutta recessione.

Stiamo arrivando al punto in cui stiamo per scoprire se questo è vero o se l’ambito atterraggio morbido rimane una possibilità. Ma in ogni caso, il mercato non crede al linguaggio della Fed in questo momento: gli investitori stanno dichiarando, per lo meno, che gli aumenti sembrano fatti per ora.