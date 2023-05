La Federal Reserve è sconsiderata nell'aumentare nuovamente i tassi di interesse, mentre la recessione e i timori bancari peggiorano?

Mercoledì pomeriggio avremo l’ultima puntata dello spettacolo più importante della città: la Federal Reserve e la sua politica dei tassi di interesse. Alle 14:00 Eastern, la Fed annuncerà se i tassi di interesse verranno nuovamente aumentati o se il tanto atteso pivot è arrivato.

Per la prima volta da un po’ di tempo, c’è una reale possibilità di quest’ultima possibilità, anche se il mercato continua a considerare un aumento di 25 punti base come la possibilità di gran lunga più probabile. Nel sostenere le probabilità implicite dai futures della Fed, a partire da mercoledì mattina, c’è una probabilità dell’11% di non aumentare e una probabilità dell’89% di un aumento di 25 punti base.

Il grafico sottostante mostra come il sentiment è cambiato nell’ultima settimana. Mercoledì scorso, c’era una probabilità del 28% di non aumentare, con 25 punti base in arrivo con una probabilità del 72%.

Cosa ha causato lo spostamento? Bene, la bestia che si pensava uccisa è tornata come un cattivo cattivo in un film di supereroi: la crisi bancaria. A marzo, il crollo della Silicon Valley Bank (SVB) ha innescato una crisi bancaria regionale (che poi è diventata poco regionale quando il Credit Suisse è caduto in Europa ).

La crisi è stata quasi scongiurata fino a quando non è stato rivelato la scorsa settimana che la First Republic Bank ha subito prelievi per oltre 1 miliardo di dollari lo scorso trimestre. È diventata l’ultima banca a crollare poco dopo, le sue azioni sono state revocate dalla quotazione martedì, con il problema che ora attribuisce ancora più importanza alla decisione della Fed.

La crisi bancaria prefigura il rischio di un altro rialzo dei tassi?

Il che ci porta ad ora. Alcuni temono che il previsto aumento di 25 punti base della Fed sia sconsiderato in questo contesto.

Mentre la gestione del rischio delle banche fallite è stata indiscutibilmente disastrosa, i loro crolli sono stati accelerati dall’aumento aggressivo dei tassi nell’ultimo anno. Una discrepanza di durata nel bilancio delle banche ha colpito duramente, poiché le obbligazioni hanno iniziato a svendere con l’aumento dei tassi, le banche sono state vittime della convinzione che i tassi di interesse di livello seminterrato potessero reggere per sempre.

La liquidità è già stata sostanzialmente sottratta al sistema. In questo periodo dell’anno scorso, stavamo solo entrando nel ciclo di rialzo che ha visto i tassi salire da quasi zero a quasi il 5% oggi. È stata una transizione molto rapida, un aumento di quasi 500 bps in un batter d’occhio.

C’è anche la questione degli effetti ritardati della politica monetaria. Come mostra il grafico sopra, siamo passati a questo ciclo ristretto solo la scorsa primavera, il che significa che molti degli effetti monetari devono ancora manifestarsi, soprattutto perché la Fed continua a salire anche in mezzo a questo profondo inasprimento.

Ho scritto un rapporto a febbraio esaminando come i timori di recessione globale avevano usurpato l’inflazione come principale preoccupazione per i mercati finanziari. In gran parte, questo è quello che è successo, almeno se si può credere alla traiettoria dei prezzi degli asset da allora, così come all’inflazione che è scesa (nonostante sia rimasta alta).

Per la Fed, invece, ha mantenuto la rotta. Powell e co. continuare a trattare l’inflazione come il nemico pubblico numero uno, qualcosa che sarà ben e veramente martellato a casa se/quando questo aumento di 25 punti base si verificherà, arrivando nel bel mezzo di una settimana che ha visto l’ennesimo fallimento bancario.

Se cerchi la paura, è facile trovarla. La storia suggerisce che il peggio potrebbe ancora venire, soprattutto perché la Fed continua a salire mentre avanziamo nel ciclo di inasprimento. Il mercato del lavoro rimane teso, ma ha iniziato ad allentarsi. In effetti, i dati deboli sulle aperture di lavoro di ieri hanno spinto un po’ più in alto la probabilità di un no-hike.

In passato abbiamo assistito a un’impennata delle strette creditizie e delle inadempienze societarie rispetto a condizioni simili, ancora una volta, con il ben noto ritardo che accompagnano i cambiamenti di politica monetaria. E, soprattutto, non abbiamo mai visto un ciclo di inasprimento così veloce prima d’ora.

Un altro aumento dei tassi di interesse e poi fatto?

Pertanto, anche al di là delle minacciose oscillazioni nel settore bancario, vi è la preoccupazione che un altro aumento possa andare storto lungo la linea. Per non parlare del fatto che, se il mercato sta anticipando una politica “one-more-and-done”, la logica alla base di un aumento proprio qui è più difficile da accettare – perché non fermarsi, aspettare e vedere cosa s쳭e con le banche regionali, prima di rivalutare il mese prossimo?

La relazione rischio/rendimento sembra un po’ storta proprio qui, se quell’espressione può essere usata per analizzare le decisioni della Fed. Perché non importa in che modo la si oscilli, la politica monetaria è sicuramente importante per la stabilità finanziaria, e al momento sembra scricchiolare, per usare un eufemismo.

Guardare avanti alla riunione di giugno lo rafforza in qualche modo. Il mercato ora attribuisce una probabilità dell’83% che il tasso obiettivo sia superiore di 25 punti base rispetto all’attuale tasso obiettivo del 5%-5,25%. Ciò è degno di nota quando si considera l’ipotesi di un mercoledì di 25 punti base (per la riunione di maggio), il che significa che un taglio è molto in gioco il mese prossimo, se l’aumento di 25 punti base di questa settimana dovesse andare e venire come previsto.

Per i prezzi delle attività a breve termine, il movimento potrebbe dipendere più dal linguaggio della Fed che dall’effettivo rialzo stesso più tardi oggi, come è stato normale quando un rialzo è ampiamente scontato. davvero la crescente linea di argomentazione secondo cui la Fed dovrebbe diminuire qui e valutare la conformazione del terreno.

Come continuo a dire, la politica monetaria opera con un ritardo. Una crescente quantità di dati economici suggerisce che la crisi di liquidità si sta davvero diffondendo nell’economia. I segnali di un’imminente recessione sono indubbiamente in crescita. E poi c’è la tanto coperta crisi bancaria.

L’inflazione rimane ben al di sotto dell’obiettivo del 2%, anche se sta scendendo. Ma un aumento di 25 punti base fa paura in questo punto. Ho scritto tutto l’anno sulla sfida della Fed, quella di mantenere il confine tra inflazione e recessione. Sta entrando nel momento critico ora.