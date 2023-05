Il prezzo delle azioni IAG sale al primo utile del primo trimestre dal 2019

May 5, 2023

International Consolidated Airlines Group SA ( LON: IAG ) è in rialzo oggi dopo aver riportato il primo utile del primo trimestre dal 2019.

L’analista reagisce ai risultati trimestrali di IAG

IAG ha dichiarato di essere passato a un utile operativo di 9,0 milioni di euro (9,9 milioni di dollari) nel primo trimestre. In confronto, gli analisti avevano previsto una perdita operativa rettificata di 156,6 milioni di euro. In risposta al suo aggiornamento trimestrale, l’analista di Third Bridge Olly Anibaba ha dichiarato:

La domanda dei passeggeri per i viaggi di piacere rimane forte nel primo semestre del 2023 e ci aspetta un’altra estate intensa. Mentre i viaggi d’affari si stanno riprendendo più lentamente, l’aumento del tempo libero premium potrebbe aiutare a compensare alcune delle perdite.

Ha concordato, tuttavia, che gli scioperi dei controllori del traffico aereo, proprio come tutte le compagnie aeree, saranno una seccatura per l’International Consolidated Airlines Group.

Da inizio anno, il prezzo delle azioni IAG è aumentato di oltre il 15% al momento della scrittura.

Iberia ha un nuovo amministratore delegato

Sempre venerdì, Javier Sanchez-Prieto, amministratore delegato di Iberia, ha confermato l’intenzione di dimettersi per esplorare opportunità al di fuori dello spazio delle compagnie aeree.

Sarà sostituito da Fernando Candela Perez a luglio e rimarrà presidente e amministratore delegato di Iberia fino alla fine del 2023. Anibaba ha aggiunto:

Iberia vede buone opportunità in Nord America e America Latina grazie al dollaro forte. L’acquisizione di Air Europa migliora il loro posizionamento competitivo rispetto a grandi gruppi come Air France-KLM e Lufthansa.

Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sul prezzo delle azioni IAG.

Prezzo delle azioni IAG in rialzo grazie alle solide entrate

Altre cifre degne di nota nella relazione trimestrale di IAG includono 5,89 miliardi di euro di entrate, un enorme aumento del 71% su base annua.

Gli esperti avevano previsto un fatturato leggermente inferiore di 5,86 miliardi di euro per il trimestre appena concluso. In una nota ottenuta da Invezz, Olly Anibaba di Third Bridge ha anche dichiarato:

British Airways dovrebbe essere la compagnia aerea con le migliori prestazioni all’interno di IAG quest’anno, con i viaggi transatlantici che guidano la crescita dei ricavi. La riapertura dei mercati cinese e giapponese fa ben sperare per la compagnia aerea.

IAG ora prevede che il suo utile operativo rettificato supererà i 2,3 miliardi di euro nel 2023.