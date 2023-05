USD/BRL: real stabile mentre la Fed e la banca centrale brasiliana divergono

La coppia USD/BRL si è mossa lateralmente questa settimana anche dopo che la Federal Reserve e la banca centrale brasiliana si sono discostate sulla politica monetaria. Il real brasiliano era scambiato a 4,9 contro il dollaro USA, il che significa che è balzato dell’8,9% dal livello più basso di quest’anno.

Fed e banca centrale brasiliana divergono

La Federal Reserve e le banche centrali brasiliane sono state alcune delle principali banche che si sono incontrate questa settimana. Mercoledì, la Federal Reserve ha deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25% e continuare con la sua politica di restrizione quantitativa (QT). Attraverso QT, la banca sta riducendo il proprio bilancio di oltre 90 miliardi di dollari al mese.

In una dichiarazione, Jerome Powell, presidente della Fed, ha affermato che la decisione è stata unanime e che ha mostrato la determinazione della banca a combattere l’inflazione. Ha anche affermato che la banca probabilmente non prenderà in considerazione la riduzione dei tassi di interesse entro la fine dell’anno. Gli analisti prevedono che la banca lascerà i tassi di interesse a questo livello per il resto dell’anno.

Tuttavia, ci sono segnali che la Fed ridurrà i tassi nel quarto trimestre o nel 2024. Per prima cosa, i prezzi del greggio sono crollati questa settimana, il che significa che l’inflazione potrebbe scendere a un ritmo più veloce del previsto. Inoltre, il crollo delle banche regionali porterà probabilmente a un più rapido deterioramento dell’economia americana.

Le prossime notizie chiave sull’USD da tenere d’occhio saranno i prossimi dati sui posti di lavoro americani previsti per venerdì. Questi numeri dovrebbero mostrare che l’economia americana ha aggiunto circa 180.000 posti di lavoro ad aprile dopo aver aggiunto 236.000 posti di lavoro nel mese precedente.

La coppia USD/BRL ha anche reagito all’ultima decisione sui tassi d’interesse della banca centrale brasiliana. La banca centrale ha deciso di lasciare i tassi di interesse al 13,75% per la sesta riunione consecutiva. A differenza della Fed, l’inflazione in Brasile è passata al 4,65%, all’interno del target della banca dell’1,75% e del 4,75%.

Analisi tecnica USD/BRL

Grafico USD/BRL di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che la coppia USD/BRL ha avuto un trend ribassista negli ultimi mesi. È scesa dal massimo da inizio anno di 5,48 a meno di 5. La coppia si è spostata sotto il supporto chiave a 5, il livello più basso del 4 novembre. È anche scesa sotto la media mobile a 50 giorni.

Pertanto, la coppia da USD a BRL continuerà probabilmente a scendere poiché i venditori mirano al supporto chiave a 4,6950, il livello più basso del 26 maggio dello scorso anno.