Il prezzo delle azioni Berkshire Hathaway è destinato a salire, ma ci sono 2 rischi principali

Il prezzo delle azioni Berkshire Hathaway ( NYSE: BRK.A ) ha registrato un andamento relativamente buono nell’ultimo decennio. Le azioni sono balzate del 190% negli ultimi 10 anni rispetto all’indice S&P 500 che è balzato di oltre il 150%.

Berkshire Hathaway è un buon acquisto?

Berkshire Hathaway ha fatto notizia durante il fine settimana dopo che la società ha pubblicato i suoi risultati finanziari e ha tenuto la sua riunione annuale molto seguita. Ci sono state diverse novità importanti durante l’incontro annuale.

In primo luogo, la società ha annunciato che continuerà a riacquistare le sue azioni poiché non ha effettuato investimenti importanti durante il trimestre. L’azienda ha acquistato azioni per un valore di oltre 4,4 miliardi di dollari nel primo trimestre dopo aver riacquistato azioni per un valore di 2,6 miliardi di dollari nello stesso trimestre del 2022. In tutto, Berkshire ha ridotto le sue azioni in circolazione a 1,47 milioni dal massimo del 2019 di 1,67 milioni.

In secondo luogo, i dati finanziari della società hanno mostrato che il suo reddito operativo da sottoscrizione assicurativa è stato di $ 911 milioni mentre il suo reddito da investimenti è stato di $ 1,97 miliardi. BNSF, i guadagni del gigante sono stati di $ 1,25 miliardi mentre il suo reddito controllato è leggermente aumentato a $ 3,07 miliardi. Il reddito delle imprese non controllate è stato di oltre $ 568 milioni.

In terzo luogo, Warren Buffett ha confermato che Greg Abel sarà il prossimo CEO. Inoltre, la società ha anche confermato di non essere interessata all’acquisizione di Occidental, una compagnia petrolifera e del gas che ha accumulato in precedenza.

Berkshire Hathaway è un buon investimento in un periodo di turbolenze del mercato. Per prima cosa, non ha alcuna esposizione nel settore bancario che è diventato molto vulnerabile di recente. La società sta inoltre beneficiando dell’aumento dei tassi di interesse, che stanno influenzando la sua attività assicurativa. I tassi di interesse elevati forniscono anche profitti gratuiti perché la società ha oltre $ 130 miliardi in contanti.

Tuttavia, il rischio maggiore per Berkshire è la sua concentrazione in Apple, che detiene circa 151 miliardi di dollari. Sebbene Apple sia una buona azienda con dividendi in crescita, credo che questa concentrazione sia preoccupante. Inoltre, la società possiede miliardi di dollari di Chevron e Occidental in un momento in cui i prezzi del greggio sono diminuiti, come ho scritto qui .

Previsioni del prezzo delle azioni Berkshire Hathaway

Il grafico a quattro ore mostra che il prezzo delle azioni BRK ha registrato un forte trend rialzista nelle ultime settimane. Il titolo è riuscito a superare il punto di resistenza chiave a 321,15 dollari, il punto più alto dell’11 gennaio. Ora ha nuovamente testato questo livello.

Le azioni rimangono al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni. Pertanto, le azioni probabilmente continueranno a salire mentre gli acquirenti mirano al prossimo punto di resistenza chiave a 350 dollari.