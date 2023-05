Analisi USD/PKR: cosa ci aspetta per la vulnerabile rupia pakistana?

Lunedì il tasso di cambio USD/PKR si è spostato lateralmente mentre gli investitori si sono concentrati sui colloqui di salvataggio tra Pakistan e FMI Il tasso di cambio da USD a rupia pakistana è stato scambiato a 283,43, dove è stato negli ultimi giorni. Questo prezzo è di circa il 25% superiore al livello più basso di quest’anno.

Notizie sul salvataggio del FMI in Pakistan

La situazione economica in Pakistan ha continuato a peggiorare mentre il paese si avvicina a un grave default a meno che non raggiunga un accordo con il FMI. Secondo Reuters, le due parti hanno tenuto il nono incontro per deliberare su questioni chiave prima che il FMI rilasci i suoi fondi.

Il FMI, come sempre, ha chiesto al Pakistan di modificare i propri piani fiscali prima di sbloccare i propri fondi. Questi colloqui mirano a sbloccare un finanziamento di 1,1 miliardi di dollari in scadenza a novembre dai 6,5 miliardi di dollari concordati nel 2019.

Il Pakistan ha annunciato che quest’anno chiuderà la bilancia dei pagamenti o il deficit di bilancio. Inoltre, ha ricevuto impegni dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti (UAE). I due paesi hanno promesso 3 miliardi di dollari mentre la Cina ha deciso di rinnovare i suoi prestiti.

Il Pakistan sta attraversando uno dei peggiori periodi della sua storia, con un’inflazione ufficiale al 36,5%. I prezzi di generi di prima necessità come carburante e cibo sono aumentati notevolmente negli ultimi mesi. Il Paese ha tempo fino a giugno per raggiungere un accordo con il Fmi.

Le aspettative sono che la rupia pakistana si riprenderà leggermente mentre gli investitori valutano un piano di salvataggio nei prossimi mesi. Tuttavia, come abbiamo visto con altri paesi che hanno ricevuto salvataggi dal FMI, la forza delle loro valute tende a diminuire. Questo accade mentre inizia un’era di nuova normalità.

L’altro catalizzatore chiave per il tasso di cambio USD/PKR sarà l’imminente inflazione statunitense dati previsti per mercoledì di questa settimana.

Analisi tecnica USD/PKR

Grafico USD/PKR di TradingView

Sul grafico giornaliero, vediamo che il tasso di cambio USD/PKR si è spostato lateralmente nelle ultime settimane. La coppia veniva scambiata a 283, che era inferiore al massimo storico di 287,99. Si sta consolidando alle medie mobili esponenziali a 50 e 25 giorni. Questo consolidamento sta avvenendo mentre gli operatori attendono l’esito delle deliberazioni del FMI.

Pertanto, sospetto che il tasso di cambio da USD a PKR rimarrà in questo intervallo questa settimana per poi avere un breakout ribassista verso la fine del mese. Se ciò accade, il prossimo livello da tenere d’occhio sarà a 280.