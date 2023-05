Le azioni di PayPal Holdings Inc ( NASDAQ: PYPL ) vengono scambiate al ribasso in orari prolungati anche se la società di pagamenti digitali ha riportato risultati migliori del mercato per il suo primo trimestre fiscale.

È un’opportunità per acquistare azioni PayPal?

L’azione dei prezzi è tanto più intrigante considerando che anche i dirigenti hanno alzato la guida.

PayPal ora vede una crescita a una cifra elevata delle sue entrate quest’anno su $ 4,95 di utili rettificati per azione. In confronto, gli analisti erano a $ 4,89 per azione.

La reazione post-utile può essere un’opportunità per acquistare azioni PayPal se sei nella stessa lega di Karen Firestone di Aureus Asset Management.

La direzione è fermamente convinta che aumenteranno i ricavi. È ancora una quota di mercato del 40% nei pagamenti online. Venmo sta crescendo come un matto. Hanno questa alleanza con Visa che sta dando impulso agli affari.

Le azioni PayPal vengono scambiate con uno sconto

Il CEO Dan Schulman ha attribuito le prospettive incoraggianti in parte alla forza migliore del previsto nell’e-commerce.

Il volume totale dei pagamenti è stato di 354,5 miliardi di dollari nel trimestre appena concluso, ben al di sopra delle aspettative. In una recente intervista alla CNBC, Firestone ha dichiarato:

È un’azienda che sta per cambiare se stessa. Pensiamo che lo siano. Ma il mercato non sembra prestare attenzione. Possediamo [azioni PayPal] perché costano meno di 16 volte i guadagni di quest’anno.

All’inizio di quest’anno, la società di tecnologia finanziaria ha intrapreso iniziative di risparmio sui costi, inclusa la riduzione del numero di dipendenti del 7,0%.

Cifre notevoli nel rapporto sugli utili del primo trimestre di PayPal

L’utile netto si è attestato a 795 milioni di dollari rispetto ai 509 milioni di dollari dell’anno precedente

Anche gli utili per azione sono aumentati significativamente da 43 centesimi a 70 centesimi

L’EPS rettificato è arrivato a $ 1,17 secondo il comunicato stampa sugli utili

I ricavi sono aumentati di circa il 9,0% su base annua a 7,04 miliardi di dollari

Il consenso di FactSet è stato di $ 1,10 per azione su $ 6,98 miliardi di entrate

Le azioni PayPal sono diminuite del 4,0% per l’anno alla scrittura.