L'indice MOEX si ritira mentre le azioni russe affrontano forti venti contrari

L’indice MOEX Blue Chip è sceso negli ultimi giorni a causa delle preoccupazioni per le tasse e il calo dei prezzi delle materie prime. L’indice è stato scambiato a 16.156 rubli lunedì, inferiore al massimo da inizio anno di 16.905 rubli. Tuttavia, l’indice rimane di circa il 53% sopra il livello più basso del 2022 dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina.

Prezzi delle materie prime in calo

Le aziende russe hanno fatto relativamente bene negli ultimi mesi nonostante le sanzioni dei paesi occidentali. La maggior parte di queste aziende ha ottenuto buoni risultati grazie all’aumento dei prezzi del greggio. Al suo apice, il Brent è balzato a un massimo di $ 138 nel 2022.

Di recente, tuttavia, la situazione è cambiata poiché sono continuate le preoccupazioni per il rallentamento dell’economia globale. Il Brent, il benchmark internazionale, è stato scambiato a 76 dollari lunedì, mentre il West Texas Intermediate (WTI) è stato scambiato a 72 dollari. Gli Urali russi sono scambiati molto più in basso. Ad un certo punto, la Russia vendeva petrolio a meno di 50 dollari al barile.

Nel frattempo, anche i prezzi del gas naturale sono crollati. I dati compilati da TradingView mostrano che i prezzi del gas naturale sono scesi al livello più basso dal 2021. I prezzi più bassi del gas naturale e del petrolio hanno colpito l’indice MOEX poiché la maggior parte dei componenti è nel settore. Includono aziende come Lukoil, Gazprom e Rosneft.

Anche altre materie prime vendute dalla Russia non stanno andando bene. Come abbiamo scritto qui , il prezzo del palladio ha avuto una tendenza al ribasso. Lo stesso vale per altre materie prime come nichel e litio.

Nel frattempo, secondo il Financial Times, la Russia è stata costretta ad aumentare le tasse nel tentativo di aumentare le proprie entrate. Ciò è accaduto quando le entrate di petrolio e gas della Russia sono diminuite del 45% nel primo trimestre dell’anno. La produzione di petrolio della Russia è scesa a 10,4 milioni di barili al giorno con l’aumento delle spedizioni verso l’Asia.

Nel frattempo, gli elettori del MOEX hanno scoperto di avere miliardi di rupie indiane che non possono utilizzare. Ciò è accaduto quando le esportazioni dell’India verso la Russia sono diminuite dell’11% mentre le importazioni sono aumentate vertiginosamente a oltre $ 41,5 miliardi.

Analisi tecnica dell’indice MOEX

Il grafico giornaliero mostra che l’indice MOEX è stato in una lenta tendenza rialzista nelle ultime settimane. È riuscito a superare il punto di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. L’indice è inoltre supportato dalle medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni. Inoltre, ha testato nuovamente il supporto chiave a 16.258 rubli, il punto più alto il 1° settembre dello scorso anno.

Pertanto, nonostante le sfide, è probabile che l’indice MOEX Blue Chip rimbalzi nel breve termine poiché gli acquirenti mirano al punto di ritracciamento del 50% a 19.760 rubli.