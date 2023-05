Il prezzo del palladio è ancora a rischio poiché segue platino, oro, argento

Il prezzo del palladio si è discostato da altri metalli preziosi come oro, argento e platino. È sceso di oltre il 36% negli ultimi 12 mesi, mentre il prezzo del platino è aumentato di oltre il 10% nello stesso periodo. Il prezzo dell’oro e dell’argento sono aumentati di oltre il 10% nello stesso periodo.

Perché il palladio è dietro ad altri metalli preziosi?

Il prezzo del palladio è stato uno dei metalli preziosi con le migliori prestazioni nell’ultimo decennio. Il metallo è balzato da $ 160 nel 2008 a un massimo storico di $ 3.000 nel febbraio di quest’anno. Non è chiaro perché il prezzo del palladio sia crollato di oltre il 50% rispetto al punto più alto del 2022.

Una probabile ragione è che la deviazione tra platino e palladio è stata significativamente più alta negli ultimi mesi. Ad esempio, quando il palladio veniva scambiato a $ 3.000 nel 2022, il platino veniva scambiato a circa $ 826. Pertanto, molte aziende che producono convertitori catalitici sono passate al platino, che era molto più economico.

L’altro motivo è che la guerra russa in Ucraina ha portato a uno spostamento del platino, che si trova in abbondanza al di fuori della Russia. Il Sudafrica, il Regno Unito e gli Stati Uniti sono i maggiori esportatori di platino, mentre la Russia è il quarto più grande. In termini di palladio, la Russia è il maggiore esportatore, seguita da Sudafrica, Stati Uniti, Regno Unito e Italia.

Pertanto, è probabile che il prezzo del platino continui a salire poiché è più economico del palladio ai livelli attuali. I due metalli hanno ancora una deviazione di circa 300 dollari, che è relativamente alta. Come ho scritto in questo articolo , si prevede che l’elevata domanda di platino lo porterà a un deficit quest’anno.

Lo stesso vale per il palladio, che è passato a un surplus nel 2021. Gli analisti prevedono che quest’anno il palladio raggiungerà il suo primo deficit di offerta in tre anni. Il deficit dovrebbe arrivare a 556k once quest’anno, secondo il World Platinum Council.

Previsione del prezzo del palladio

Grafico del palladio di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo del palladio ha avuto un trend ribassista negli ultimi mesi. Recentemente, il metallo ha formato un canale ascendente mostrato in rosso. Questo prezzo è nella parte inferiore del canale ascendente. Si è anche spostato al di sotto delle medie mobili esponenziali a 25 e 50 giorni.

Pertanto, sospetto che i prezzi del palladio subiranno un breakout ribassista nei prossimi mesi, poiché i venditori mirano al supporto chiave a 1.300$, che è circa l’11% al di sotto del livello attuale.