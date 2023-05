Il dollaro taiwanese si è mosso lateralmente lunedì dopo i numeri commerciali relativamente deboli. La coppia USD/TWD veniva scambiata a 30,67, dove si trovava negli ultimi giorni. È balzato di oltre il 3,65% sopra il livello più basso di febbraio.

Le esportazioni di Taiwan calano ancora

L’economia taiwanese ha attraversato sfide significative negli ultimi mesi poiché la domanda di semiconduttori è diminuita. I dati pubblicati lunedì hanno mostrato che le esportazioni di Taiwan hanno continuato a diminuire nell’aprile di quest’anno. Le esportazioni sono calate del 13,3% ad aprile dopo essere scese del 19,1% nel mese precedente. Sono diminuiti negli ultimi otto mesi consecutivi.

Anche le importazioni hanno subito un destino simile. Le importazioni di Taiwan sono diminuite del 20,2% ad aprile dopo essere diminuite del 20,10% nel mese precedente. Complessivamente, le importazioni sono diminuite negli ultimi sei mesi consecutivi. Di conseguenza, il surplus commerciale di Taiwan è balzato a 6,71 miliardi di dollari dai precedenti 4,22 miliardi di dollari.

Taiwan, come la Corea del Sud, è stata duramente colpita dal calo delle vendite di PC e semiconduttori. Ciò è in linea con i risultati relativamente deboli che abbiamo visto da aziende come AMD, Intel e persino Taiwan Semiconductor (TSMC). TSMC è un’azienda importante per Taiwan dove rappresenta circa il 15% del PIL.

Gli analisti ritengono che la quota di mercato dei semiconduttori di Taiwan continuerà a diminuire nei prossimi decenni mentre continuano le tensioni tra Stati Uniti e Cina. Gli Stati Uniti stanno investendo miliardi di dollari per portare a casa la produzione di semiconduttori. TSMC e Intel stanno investendo miliardi di dollari nel paese.

Lo stesso vale per l’Europa, che sta anche investendo miliardi di euro nella regione. Nel marzo dello scorso anno, Intel ha annunciato un investimento di 33 miliardi di euro nel blocco.

Analisi tecnica USD/TWD

Grafico USDTRY di TradingView

Il tasso di cambio da USD a TWD si è mosso lateralmente negli ultimi giorni. Si è spostato al livello di ritracciamento del 38,2%. La coppia si è anche spostata leggermente al di sopra delle medie mobili esponenziali a 25 e 50 giorni.

Si è anche spostato leggermente al di sotto dell’importante punto di resistenza a 30,91. Pertanto, la coppia rimarrà probabilmente in questo intervallo nelle prossime settimane. Un breakout rialzista sarà confermato se il prezzo si sposta al di sopra del punto di resistenza chiave a 30,91. Una mossa al di sopra di quel livello spingerà la coppia al prossimo punto di resistenza chiave a 31,20, che è il punto di ritracciamento del 23,6%.