Il peso argentino sta crollando, in calo del 50% quest'anno: USD/ARS

La banca centrale argentina ha stimato nel 2020 che gli argentini detengono $ 170 miliardi di dollari USA in contanti all’interno del paese, pari al dieci percento di tutti i dollari esistenti.

Forse niente riassume una valuta in fallimento come la sete di dollari. L’anno scorso ho messo insieme un’analisi su come il dollaro sia la valuta di riserva mondiale. Per gli argentini è diventata un’ancora di salvezza, se riescono a metterci le mani sopra.

Guardando il tasso di cambio ufficiale (che è lontano dal mercato equo, ma ne parleremo tra poco), 229 pesos argentini ti faranno guadagnare un dollaro americano. 20 anni fa, quello stesso dollaro sarebbe costato solo 2,9 pesos, una svalutazione del 98,7%.

In realtà, però, la situazione è peggiore. Niente riassume una valuta al collasso come l’esistenza di più tassi di cambio. In Argentina, il tasso ufficiale di cui sopra non è dettato dalla domanda del mercato, ma è fissato artificialmente. I controlli sui capitali sono restrittivi: i nativi sono stati in grado di acquistare solo $ 200 al mese al tasso ufficiale (questo include le importazioni dall’estero).

Il tasso “vero” è il tasso del mercato nero. In tempi recenti, quasi il doppio dei pesos sono ottenibili attraverso questa strada rispetto al cambio ufficiale. Un dollaro attualmente ti fa guadagnare 470 pesos, che si traduce in una svalutazione del 99,4% negli ultimi 20 anni.

La crisi sembra aggravarsi di giorno in giorno nel paese latinoamericano, con il peso che ha perso la metà del suo valore dall’inizio dell’anno. È facile dimenticare che all’inizio del XX secolo l’Argentina era tra i paesi più ricchi del mondo, una notevole giustapposizione al caos economico che la nazione sta attualmente sopportando.

I problemi con la valuta sono esacerbati da una perniciosa siccità. L’Argentina è il principale esportatore mondiale di soia trasformata, ma la siccità e le preoccupazioni per la svalutazione della valuta hanno portato gli agricoltori a mantenere le scorte basse. Il governo ha persino introdotto un tasso di cambio preferenziale per i produttori per aiutare a stimolare le esportazioni, ma il rapido ritmo della scomparsa del peso è tale che non è riuscito a fare la differenza.

“Lo scarso reddito dell’agricoltura ha costretto la banca centrale (BCRA) a intervenire come aveva fatto prima del lancio del dollaro ‘di soia'”, ha detto il mese scorso la società di consulenza locale Portfolio Personal Inversiones in una nota a Reuters.

“Lo stock (delle riserve BCRA) è così piccolo che non può sopportare flussi negativi di questa portata per molti altri giorni. Secondo le nostre stime, le riserve nette hanno chiuso ieri a 679 milioni di dollari, il minimo da marzo 2022”, ha aggiunto.

Il mese scorso, l’inflazione ha raggiunto uno sbalorditivo 104% su base annua. Ciò ha costretto la banca centrale ad alzare i tassi di 300 punti base, il tasso di riferimento ora all’81%. Questo è, letteralmente, collasso monetario.

Il peso può essere salvato?

Il fallimento dell’iniziativa del governo di introdurre una tariffa agevolata per i produttori, ei tassi di interesse disperatamente alti, evidenziano ciò che tutti già sanno: è difficile fermare un treno in movimento.

Nessuno vuole detenere pesos, il che aumenta la pressione di vendita di quegli stessi pesos e che rafforza la determinazione delle persone a non detenere ulteriormente pesos, e otteniamo un circolo vizioso difficile da fermare. Con case, automobili e altri oggetti di grandi dimensioni già quotati in dollari, la prospettiva che l’Argentina diventi l’ultimo paese latinoamericano ad essere dollarizzato si avvicina sempre di più di giorno in giorno.

Con l’accelerazione del crollo della valuta, l’impatto sull’economia peggiora. I commercianti riducono gli articoli disponibili per la vendita, accumulando scorte. I dollari sotto i materassi sono all’ordine del giorno (e in questo genere, le segnalazioni di argentini che utilizzano criptovalute non sono sorprendenti). I rapporti sono all’ordine del giorno di persone che si affrettano ad acquistare cibo in scatola e altri alimenti durevoli non appena arrivano le buste paga.

Ricordi quella statistica di circa $ 170 miliardi di dollari USA in contanti residenti in Argentina? Ciò dimostra che, in un certo senso, il Paese è già dollarizzato. Scambiare i tuoi dollari in pesos per acquistare beni reali il prima possibile e scambiare la tua busta paga in dollari al tasso più basso possibile, è solo una parte della vita quotidiana in Argentina.

Se cerchi cosa fare prima di una visita nel paese, il consiglio numero uno è di venire armato di dollari USA in contanti ed evitare le sedi di cambio ufficiali. Le persone hanno imparato a risparmiare in dollari USA. A tutti gli effetti, l’Argentina è un paese dollarizzato. Solo che non è stato ancora ufficializzato.