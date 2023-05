Le azioni di Palantir Technologies ( NYSE:PLTR ) sono aumentate di oltre il 27% lunedì nelle negoziazioni fuori orario a seguito dei risultati degli utili del primo trimestre della società che hanno superato le stime degli analisti.

Anche il titolo Palantir è salito alle stelle tra le proiezioni di profitto dell’azienda basate sulla sua nuova piattaforma alimentata dall’intelligenza artificiale (IA). Con il tema dell’IA particolarmente caldo anche nel settore delle criptovalute, è probabile che le forti prospettive di Palantir per il suo nuovo prodotto IA funzioneranno allo stesso modo per AltSignals (ASI).

AltSignals, una delle principali società di segnali di trading, sta anche introducendo un livello basato sull’intelligenza artificiale. Il token nativo ASI è in prevendita, a cui puoi partecipare cliccando qui.

Perché l’interesse di Palantirper l’IA potrebbe essere una buona notizia per AltSignals

Nella sua relazione sugli utili di lunedì, Palantir ha affermato che prevede di rimanere redditizia nel 2023 dopo che le entrate del primo trimestre sono aumentate del 18% su base annua. Il CEO dell’azienda Alex Karp ha dichiarato in una lettera agli azionisti che il fornitore di software prevede entrate comprese tra 528 milioni e 532 milioni di dollari nel secondo trimestre e da 2,19 miliardi a 2,24 miliardi di dollari per l’anno.

Ma è la domanda per la nuova piattaforma IA dell’azienda che ha attirato l’attenzione degli investitori. Karp ha affermato che la domanda e l’interesse dei potenziali clienti per il prodotto sono “senza precedenti“. Disponibile per alcuni clienti a partire da questo mese, il livello IA di Palantir consente ai clienti di tutti i settori commerciali e governativi di sfruttare modelli linguistici di grandi dimensioni.

Nota per i suoi contratti con le agenzie governative, l’integrazione dell’IA sarà cruciale per operazioni di intelligence militare e per aiutare il processo decisionale. La fiducia nell’intelligenza artificiale da parte di aziende tradizionali come Palantir è un forte indicatore di come potrebbero crescere altre piattaforme che offrono prodotti che definiscono il settore.

Prospettive del prezzo delle azioni Palantir

PLTR sembra un acquisto forte, uno dei titoli meme che ha alle spalle una traiettoria di crescita effettiva.

Palantir non offre solo agli investitori un’esposizione a un investimento relativo alla sicurezza informatica e ai contratti militari. Ha una crescente integrazione che lo rende una buona scommessa per l’esposizione nel mercato della tecnologia blockchain.

L’intelligenza artificiale e i big data potrebbero anche vedere PLTR diventare uno dei migliori titoli IA. Basandoci sul fatto che l’attuale prezzo di 7,74$ per le azioni PLTR potrebbe essere un vero affare oggi.

Cosa sono AltSignals e ActualizeAI?

AltSignals è una società di segnali di trading che è stata lanciata al pubblico nel 2017. La piattaforma attualmente offre avvisi di trading e indicatori di analisi tramite il suo servizio AltAlgo, che copre i mercati di criptovaluta, azioni e forex. Gli utenti possono anche accedere alle informazioni di trading sui CFD.

La piattaforma cerca di migliorare i propri segnali tramite intelligenza artificiale, apprendimento automatico ed elaborazione del linguaggio naturale. Sebbene AltAlgo sia già un prodotto di successo, ActualizeAI migliora le sue capacità attraverso nuovi input di intelligenza artificiale, offrendo agli utenti l’accesso a segnali con livelli di precisione maggiori.

ASI è un token che alimenterà l’ecosistema AI di AltSignals. I possessori avranno accesso a tutti i segnali di trading e potranno scambiare e conservare token $ASI nei propri portafogli. L’accesso al club dei membri comporta anche altri vantaggi come la partecipazione a tornei di trading o il contributo allo sviluppo della piattaforma per premi e altre opportunità di guadagno.

Gli investitori hanno la possibilità di acquistare token ASI a un prezzo basso durante la prevendita in corso. Il sito web di AltSignals fornisce una guida dettagliata su come acquistare ASI. Ciò include la connessione a un portafoglio supportato, l’acquisto e la richiesta di token.

Dovresti comprare il token AltSignals (ASI) oggi?

Come evidenziato in precedenza, la società di software Palantir ha grandi proiezioni per la sua crescita dei ricavi basata sul successo della sua piattaforma di intelligenza artificiale. La domanda vista con il modello di questa azienda suggerisce che l’imminente livello ActualizeAI di AltSignals potrebbe colpire il mercato nel mezzo di una domanda ancora maggiore di strumenti di intelligenza artificiale.

Ecco perché AltSignals e ciò che il team sta costruendo con ActualizeAI si adatta bene agli investitori che attualmente investono nella sua vendita di token. Ai prezzi attuali di 0,015$, il token ASI potrebbe essere molto economico. Il prezzo salirà durante la fase di prevendita a 0,02274$ e probabilmente esploderà quando la piattaforma AI sarà attiva più avanti nel trimestre.

La quotazione del token sui principali exchange, come visto di recente con Pepe (PEPE) e Floki Inu (FLOKI), potrebbe innescare nuove pressioni di acquisto e vedere ASI scambiare verso obiettivi come 0,5$ e 1$ nel 2023 o all’inizio del 2024. Anche le criptovalute legate all’intelligenza artificiale hanno stato in lacrime dall’inizio dell’anno per suggerire che un nuovo ciclo rialzista potrebbe catapultare i prezzi a nuovi massimi.

Un ottimo modo per capire perché investire in ASI è dal punto di vista di AltSignals. Possiamo valutare il potenziale di crescita di questa azienda dalla sua comunità in crescita e dall’enorme attesa attorno al suo livello ActualizeAI basato sull’intelligenza artificiale.

Mentre l’imminente lancio del token potrebbe venire con una rinnovata domanda, è la sostenibilità che potrebbe derivare dall’avere un mercato solido e una comunità di utenti che catalizzerà i guadagni futuri per ASI.

Sei interessato al token ASI? Unisciti alla prevendita.