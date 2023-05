Azioni Coinbase: HC Wainwright aggiorna l'obiettivo di prezzo COIN, ribadisce il rating Buy

Mercoledì le azioni di Coinbase sono state scambiate sopra i 60 dollari, in rialzo di oltre il 24% negli ultimi cinque giorni e di oltre l’80% in più nei rendimenti da inizio anno.

Per inciso, il prezzo di COIN è rimasto in bilico dopo che le entrate della società hanno battuto, come annunciato nei risultati del primo trimestre 2023. L’analista di HC Wainwright Mike Colonnese ha ora alzato l’obiettivo di prezzo per il titolo, ribadendo un rating Buy.

HC Wainwright dà a COIN un obiettivo di prezzo di $ 77

Secondo Colonnese, c’era molto da apprezzare su Coinbase dai risultati finanziari del primo trimestre riportati di recente. Le prospettive rialziste dell’analista per il titolo dipendono dal fatto che le entrate della società superano le stime di consenso sulla linea superiore e inferiore. In tal modo, Coinbase è tornata alla redditività, la prima volta che la principale società di criptovalute con sede negli Stati Uniti lo ha fatto dal primo trimestre del 2022.

Gli aspetti positivi per Coinbase in futuro saranno un aumento del tasso di acquisizione al dettaglio poiché le commissioni al dettaglio continuano a rappresentare una quota importante delle entrate di Coinbase. Notevoli saranno anche i numeri istituzionali per Coinbase Prime dopo i volumi record nei primi tre mesi del 2023. Questo aspetto del business potrebbe essere aiutato dal recente lancio di Coinbase International Exchange alle Bermuda, ha osservato l’analista.

Nel frattempo, la recente visione dell’exchange sulla regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti e l’impegno a rimanere nel paese è un fattore chiave. Colonnanese ha scritto:

“Pur riconoscendo i potenziali rischi a breve termine associati all’avviso Wells ricevuto dalla SEC a marzo, riteniamo che il profilo rischio/rendimento si inclini al rialzo, poiché manteniamo la nostra posizione rialzista sulle azioni e ribadiamo il nostro rating Buy”.

I ricavi del primo trimestre di Coinbase, pari a 773 milioni di dollari, sono stati del +23% su base trimestrale, superando del 18% le previsioni di consenso di 665 milioni di dollari. HC Wainwright ha fornito alla società una stima dei ricavi totali per il 2023 di $ 3,04 miliardi, rispetto ai $ 2,09 miliardi quando hanno avviato la copertura prima dei risultati del primo trimestre migliori del previsto.

Nell’evidenziare il nuovo obiettivo di prezzo, Colonnese ha affermato che l’aspettativa è che le criptovalute continueranno a vedere un’azione dei prezzi rialzista nel 2023. I guadagni della quota di mercato di Coinbase probabilmente spingeranno anche le revisioni delle stime verso l’alto nei prossimi trimestri.

Va notato che si prevede che Bitcoin si rialzerà durante un nuovo ciclo rialzista, uno scenario che potrebbe catalizzare guadagni per COIN e altri titoli crittografici.

I rischi che potrebbero far deragliare gli obiettivi di Coinbase includeranno correzioni dei prezzi delle criptovalute, incertezza normativa e forte concorrenza. Anche la continua concentrazione dei ricavi del commercio al dettaglio è un altro potenziale aspetto negativo.