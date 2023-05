Il prezzo di Metacade (MCADE) ha tenuto abbastanza bene negli ultimi giorni poiché gli investitori si sono concentrati sull’imminente sviluppo del gioco. Mercoledì il token veniva scambiato a 0,03$, pochi punti al di sotto del massimo storico di 0,0456$.

Sviluppo dei giochi Metacade

Metacade è una piattaforma recente che sta cercando di diventare il protagonista principale del settore Game-Fi. È una piattaforma guidata dalla community che sta imparando da altre piattaforme come Axie Infinity e Sandbox. L’obiettivo è utilizzare queste esperienze per costruire la migliore piattaforma di gioco mainstream.

Metacade ha recentemente completato il suo evento di vendita del token in cui gli sviluppatori hanno raccolto oltre 16 milioni di dollari. Ciò lo ha reso uno degli eventi di vendita di token di maggior successo di quest’anno. Da allora, Metacade è stato quotato in diversi exchange come BitMart e Mexc, come abbiamo scritto qui. I primi investitori hanno visto rendimenti eccellenti, con il prezzo MCADE in aumento di oltre il 200%.

La parte difficile sta ora iniziando per gli sviluppatori di Metacade mentre passano alla fase successiva dello sviluppo. Gli analisti ritengono che questa sia la fase che creerà o distruggerà l’ecosistema poiché il gioco deve essere di buona qualità. Deve anche colmare le lacune che esistevano nelle precedenti piattaforme di gioco come Sandbox.

Secondo il white paper di Metacade, il processo di sviluppo del gioco inizierà nel secondo trimestre. Altri eventi chiave previsti per questo trimestre sono ulteriori elenchi CEX, il lancio dell’Hangout universale e il lancio del modello DAO di base. Nel terzo trimestre, gli sviluppatori lanceranno il classico lancio arcade, svilupperanno giochi esterni e creeranno tornei Metacade.

Come parte di questo sviluppo, Metacade sta collaborando con MetaStudio, una società che sviluppa progetti metaverse. Nel corso degli anni, ha contribuito a creare giochi come Shrek e How to Train Your Dragon. Martedì le due parti hanno tenuto una sessione AMA in cui hanno parlato del gioco e del processo di costruzione.

Previsione dei prezzi di Metacade

Il prezzo di MCADE è sceso questa settimana. Questo calo è stato sincronizzato con la performance di Bitcoin, che ha subito una congestione significativa e commissioni elevate. Di conseguenza, Binance, il più grande scambio al mondo, ha deciso di sospendere le transazioni BTC. Ora, il prezzo di Bitcoin si è stabilizzato con l’attenuarsi della congestione.

Lo stesso vale per Metacade, il cui prezzo è balzato da un minimo di 0,025$ il 5 maggio al prezzo attuale di 0,03$. Sul grafico a due ore, Metacade rimane leggermente al di sopra della linea del trend ascendente mostrata in blu. Il MACD sta tentando di superare il punto neutro mentre la moneta sta tentando di attraversare le medie mobili a 25 periodi.

È anche passato al livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%. Pertanto, è probabile che il prezzo di Metacade si riprenda non appena gli acquirenti puntano al massimo storico di 0,045$. Questo obiettivo è di circa il 61% superiore al livello attuale.

Tuttavia, un calo al di sotto del livello di supporto chiave a 0,025$ invaliderà la visione rialzista poiché segnalerà che ci sono più venditori rimasti sul mercato.

Qual è il futuro di Metacade?

Metacade ha fatto molti progressi negli ultimi mesi. La più importante è stata la vendita di token, che ha raccolto oltre 16 milioni di dollari. Inoltre, Metacade è già stato elencato su diversi exchange e su piattaforme popolari come CoinMarketCap e CoinGecko.

Sebbene si tratti di eventi importanti, il successo di Metacade arriverà con il gioco. Dipenderà dalla qualità del gioco e da quanto è interessante. Inoltre, il successo dipenderà dai pagamenti ai giocatori e dal lancio di giochi ed eventi aggiuntivi. Come investimento, credo che destinare del denaro a MCADE possa essere una buona idea. Come tutte le criptovalute, non dovresti investire fondi che non puoi permetterti di perdere. Inoltre, dovresti comprendere la potenziale volatilità quando investi nel token.