Metacade è stato quotato su MEXC giovedì: cosa devi sapere

Metacade, l’innovativo progetto Game-Fi, ha quotato giovedì il suo token nativo sull’exchange MEXC. Al momento della scrittura di questo articolo, $MCADE viene scambiato a 0,038$ sulla piattaforma contro il prezzo di 0,02$ a cui ha terminato la prevendita.

Perché la quotazione su MEXC è significativa per Metacade?

La quotazione sull’exchange è significativa per la community Web3 poiché MEXC è la quindicesima piattaforma più grande al mondo in termini di volume di scambi e ha oltre 6 milioni di utenti.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Pertanto, esporrà oltre 9.000 investitori che detengono posizioni in $MCADE a un mercato più ampio e maggiori opportunità. Secondo il CEO Russell Bennett:

Questo è un altro passo nella giusta direzione e avrà un impatto positivo su Metacade in quanto consolida la nostra posizione nel mercato e la nostra reputazione come uno dei progetti più entusiasmanti e promettenti nel settore.

Metacade è elencato su altri exchange?

Ad aprile, Metacade aveva elencato il suo token ERC-20 che ha un’offerta totale di 2,0 miliardi anche su Uniswap e BitMart.

Le pietre miliari degne di nota che Metacade ha raggiunto finora includono la raccolta di 16,4 milioni di dollari prima delle suddette quotazioni di aprile. Anche il suo pool di staking da 250 milioni di token è andato esaurito in meno di cinque ore. Il CEO Bennett oggi ha anche detto:

La fiducia che stiamo ricevendo dal settore è estremamente motivante e alimenta il nostro desiderio di creare qualcosa come mai prima d’ora. Questa è la nostra quotazione più importante e sono in arrivo altre novità importanti.

Per quanto riguarda altre notizie correlate, anche Polygon si è recentemente avventurato nel gioco blockchain.

Che cosa si propone di realizzare Metacade?

Metacade è un punto di riferimento unico per tutto ciò che riguarda la Game-Fi. È una destinazione privilegiata per giocatori, sviluppatori e appassionati di blockchain non solo per connettersi e fare rete, ma anche guadagnare con diversi mezzi, tra cui competere nei giochi, lavorare a concerti e creare sulla piattaforma.

Il progetto alla fine andrà alla comunità come DAO (Organizzazione Autonoma Decentralizzata) come parte della sua dedizione a diventare la più grande sala giochi governata dalla comunità.

Tutto sommato, Metacade è già emerso come una piattaforma metaverso con prospettive incredibilmente promettenti mentre gli investitori continuano a sostenere la sua visione futuristica attorno al settore Game-Fi. Metacade ha anche lanciato servizi De-Fi come lo staking che consente agli investitori di criptovalute di guadagnare un rendimento passivo, come da white paper sul suo sito web.

$MCADE è una buona opportunità di investimento?

Coloro che sono interessati ad acquistare Metacade oggi dovrebbero anche sapere che ha ottenuto un punteggio di 99/99 su DEX Tools. Quindi, come criptovaluta, è praticamente sicura e affidabile come mai prima d’ora.

La piattaforma con sede in Belize lancerà Metacade Lite alla fine di questo mese, che potrebbe servire come un altro potenziale vantaggio in quanto gli utenti possono sperimentare l’UX e una serie di giochi Web2 e Web3.

Il gioco blockchain rappresentava un mercato di circa 4,6 miliardi di dollari nel 2022. Entro il 2027, tuttavia, gli esperti prevedono che sarà un mercato di 66 miliardi di dollari. Con la sua promessa di andare oltre i suoi predecessori nei giochi blockchain, è concepibile che $MCADE ne trarrà vantaggio mentre il mercato continua a crescere.

Previsione dei prezzi di Metacade per il 2023

Il token ERC-20 nativo beneficerà probabilmente del programma Metagrants che incentiva gli sviluppatori ad aumentare la selezione di giochi sulla blockchain.

Inoltre, lo spazio crittografico in generale sembra riprendersi quest’anno. Leader come Bitcoin ed Ethereum sono aumentati rispettivamente del 70% e del 55% per l’anno.

Ancora più importante, Jamie Douglas di Bloomberg Intelligence ha recentemente affermato che BTC potrebbe salire fino a 185.000$ se solo l’1,0% del valore del mercato obbligazionario (a livello globale) si trasferisse in bitcoin, come riportato da Invezz qui.

Smorzare i venti contrari del mercato macro, inclusa l’inflazione, aiuteranno anche lo spazio cripto ad andare avanti. Quindi, poiché il mercato in generale esplode, è probabile che $MCADE segua e raggiunga circa 10 centesimi nel 2024.