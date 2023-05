Il rapporto di garanzia del primo trimestre 2023 di Tether mostra un surplus di riserve al massimo storico di $ 2,44 miliardi

Tether Holdings Limited ha pubblicato oggi il suo rapporto di garanzia del primo trimestre 2023 riaffermando l’accuratezza del rapporto sulle riserve consolidate (CPR) di Tether. Tra l’altro, il rapporto mostra che le attività consolidate della società superano le sue passività consolidate.

Il CPR ha suddiviso le attività detenute da Tether Holdings al 31 marzo 2023. Fornisce ulteriori categorie con l’obiettivo di aumentare la trasparenza delle segnalazioni delle riserve di Tether.

Categorie extra sul rapporto di Tether

Per la prima volta, la proprietà di oro fisico, Overnight Repo, obbligazioni societarie e Bitcoin (BTC) è stata segnalata separatamente. Il rapporto ha rivelato un aumento del surplus di riserve di Tether che ha raggiunto il massimo storico di $ 2,44 miliardi in aumento di $ 1,48 miliardi nel primo trimestre del 2023.

Commentando il recente report, il CTO di Tether, Paolo Ardoino, ha dichiarato:

“I nostri utili netti per il trimestre sono stati di 1,48 miliardi di dollari, a testimonianza della forza e della stabilità della nostra piattaforma. Continuiamo a monitorare costantemente il rendimento corretto per il rischio su tutte le attività all’interno del nostro portafoglio e prevediamo di apportare ulteriori modifiche man mano che l’ambiente economico generale cambia e il ciclo di mercato avanza come parte dei nostri normali processi di gestione del rischio in corso.

Oltre all’aumento dell’utile netto, il primo trimestre ha visto anche un aumento del 20% dei token di Tether in circolazione. Ciò ha indicato una crescente fiducia tra i clienti di Tether, rendendo Tether molto ottimista per il futuro.

Secondo il rapporto, Tether ha registrato un totale attivo consolidato di 81,8 miliardi di dollari. La maggior parte delle riserve della società è investita in buoni del tesoro statunitensi.

Tether ha lavorato per ridurre la sua dipendenza dai depositi bancari puri come fonte di liquidità. Vuole invece sfruttare il mercato Repo come misura aggiuntiva per garantire standard di protezione più elevati.

Riserve liquide

Secondo il rapporto, le riserve di Tether sono detenute in contanti, mezzi equivalenti e altri depositi a breve termine, rendendo le riserve estremamente liquide.

Il rapporto ha anche evidenziato una riduzione del 25% dei prestiti garantiti che sono scesi dall’8,7% al 6,5% delle riserve totali. Bitcoin e Oro rappresentano rispettivamente il 2% e il 4% delle riserve totali.

Inoltre, tutte le nuove emissioni di token sono state investite in buoni del tesoro statunitensi o collocate in Repo overnight.