Il triangolo ascendente USD/INR indica una maggiore debolezza della rupia

Il tasso di cambio USD/INR è stato in una fase di consolidamento negli ultimi giorni in vista dei prossimi dati sull’inflazione al consumo negli Stati Uniti. La coppia era scambiata a 82, pochi punti al di sotto del massimo da inizio anno di 83,15.

Inflazione USA e crescita India

Ci sono due importanti notizie sul forex concentrarsi. In primo luogo, c’è il rischio crescente che gli Stati Uniti vadano in default sul proprio debito se Democratici e Repubblicani non riescono a raggiungere un accordo sulla questione del tetto del debito. Un incontro tra Joe Biden e i leader del Congresso si è concluso senza un accordo martedì e le due parti hanno promesso ulteriori colloqui nelle prossime settimane. Il prossimo incontro si terrà venerdì.

Tuttavia, la maggior parte degli analisti ritiene che le due parti raggiungeranno un accordo prima che il paese finisca i soldi a giugno. Tutti comprendono i rischi di non aumentare il tetto del debito per l’economia. Gli esperti ritengono che i prezzi della maggior parte degli asset crolleranno e il tasso di disoccupazione aumenterà.

Le altre notizie chiave sull’USD da tenere d’occhio saranno i prossimi dati dell’indice dei prezzi al consumo americano (CPI) previsti per mercoledì. Gli economisti ritengono che l’inflazione americana sia leggermente diminuita ad aprile, anche se il tasso di disoccupazione è sceso al 3,4%. Precisamente, gli economisti si aspettano che i dati mostrino che l’inflazione headline è rimasta al 5,0% mentre l’inflazione core è scesa al 5,4% ad aprile.

Una cifra più alta del previsto offrirà alla Fed l’opportunità di effettuare un ulteriore rialzo dei tassi nel giugno di quest’anno. La banca ha deciso di aumentare i tassi dello 0,25% nella riunione della scorsa settimana.

Nel frattempo, quest’anno si prevede che l’economia indiana andrà leggermente bene, aiutata dal crescente settore manifatturiero. Un rapporto del WSJ ha osservato che l’India si è evoluta fino a diventare il principale rivale del settore manifatturiero cinese. Il rapporto cita aziende come Apple, Vestas e Samsung che stanno spostando parte della loro produzione nel paese.

Analisi tecnica USD/INR

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio USD/INR è stato in una fase di consolidamento negli ultimi mesi. In questo periodo, la coppia ha trovato una forte resistenza a 83,15, dove non è riuscita a superare a partire dal novembre dello scorso anno.

La coppia ha anche trovato un supporto inclinato, che collega i livelli più bassi dal 15 novembre. Questo modello ricorda un triangolo ascendente, che di solito è un segno rialzista. Pertanto, è probabile che la coppia subisca un breakout rialzista nelle prossime settimane. Questa visione sarà invalidata se il prezzo si sposta al di sotto della linea di tendenza ascendente poiché significherà che la resistenza superiore a 83,15 è un modello triplo massimo.