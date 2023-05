Previsione del prezzo della moneta Pi: ne vale ancora la pena per il mining di Pi Network?

Pi Network è uno dei player più attivi nel settore blockchain. Gli sviluppatori stanno costruendo una criptovaluta noto come Pi Coin, che sperano diventi l’alternativa più popolare alle valute fiat. Allo stesso tempo, centinaia di sviluppatori stanno creando app per l’ecosistema Pi Network.

La congestione dei bitcoin e la necessità di un’alternativa

Bitcoin è ampiamente accreditato per aver avviato l’industria delle criptovalute. La moneta è stata creata per essere un’alternativa alle valute fiat come il dollaro USA e l’euro. Invece di avere una banca centrale che determina domanda e offerta, l’offerta di Bitcoin è determinata dai minatori che risolvono complessi calcoli matematici.

Sono emerse altre criptovalute che utilizzano una tecnologia proof-of-stake. Includono Polkadot, Cardano e Cosmos. Tuttavia, gli sviluppatori di Pi Network ritengono che il metodo di mining di Bitcoin non funzioni bene poiché il mining non è facile. Inoltre, come abbiamo visto questa settimana, la congestione di Bitcoin può portare a costi di transazione più elevati e velocità ridotte.

Pertanto, hanno creato una criptovaluta che chiunque può estrarre utilizzando il proprio smartphone. Inoltre, gli sviluppatori possono ora creare app decentralizzate che sfruttano l’ecosistema. Abbiamo esaminato alcune delle migliori dApp della piattaforma in questo articolo .

Pi Network è diventato molto popolare tra gli utenti. Ad esempio, la pagina principale di Twitter ha oltre 2 milioni di follower mentre il numero di installazioni di app è balzato a oltre 60 milioni. L’app per Android ha più di 50 milioni di download mentre Pi Browser ha oltre 10 milioni di utenti.

Previsione del prezzo della moneta Pi

Non è possibile fare una previsione del prezzo della moneta Pi perché la moneta non è stata lanciata in scambi come Binance e Coinbase. Gli sviluppatori hanno affermato che l’ecosistema si trova in una rete principale chiusa mentre sviluppano la rete.

What is the Pi Enclosed Mainnet? The Enclosed Network period helps Pi focus on building ecosystem infrastructure and utilities viable within an enclosed environment—without external noise or instability. — Pi Network (@PiCoreTeam) April 18, 2023

Tuttavia, ho delle preoccupazioni per la rete e il Pi Coin. Per prima cosa, Pi non è nuovo da quando la rete è stata lanciata nel 2018. Ciò significa che le persone hanno estratto e accumulato monete che non possono essere convertite in valute fiat.

Cinque anni sono tanti e non è ancora chiaro quando verrà lanciato. Credo che questo ritardo sia strategico poiché gli sviluppatori ora stanno facendo soldi pubblicando annunci nella rete.

Inoltre, la storia suggerisce che il prezzo di Pi Coin scenderà effettivamente quando sarà quotato negli scambi poiché molti possessori si affretteranno a vendere. Inoltre, la maggior parte dei pionieri ha accumulato molte monete negli ultimi anni. Abbiamo visto accadere la stessa situazione con Sweatcoin. Il prezzo di Sweat Economy è crollato di oltre l’80% rispetto al suo massimo storico.