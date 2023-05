Previsioni del prezzo DKK/USD prima del rapporto sull'IPC degli Stati Uniti

May 10, 2023

su May 10, 2023

Una delle valute più interessanti in Europa è la corona danese (DKK), moneta a corso legale ufficiale in Danimarca, Groenlandia e Isole Faroe. La corona esiste da centinaia di anni, ma ciò che è interessante ai nostri giorni è che è ancorata all’euro, la valuta comune.

Il peg è a un tasso di 7,46, ma con una banda di flessibilità del 2,25%. In effetti, significa che la corona non può deviare dall’euro di non più del +/-2,25%.

Per questo motivo, scambiare la coppia di valute DKK/USD è praticamente come scambiare EUR/USD. Ecco un grafico che mostra le due coppie di valute che si muovono di pari passo.

Grafico DKK/USD di TradingView

Pertanto, prima di fare trading su DKK/USD, il trader deve sapere che aprire una posizione su questa coppia di valute è come fare trading su EUR/USD. Quindi, le notizie dall’Europa e dagli Stati Uniti muoveranno questo mercato, come il prossimo rapporto sull’inflazione di aprile, previsto per il rilascio tra poche ore.

Grafico DKK/USD di TradingView

In un trend rialzista, il mercato avanza con un’onda impulsiva e diminuisce con una correzione. La coppia di valute DKK/USD ha seguito quella EUR/USD e ha formato un movimento impulsivo dai minimi dello scorso ottobre.

Da allora, e soprattutto nel 2023, il mercato è in fase correttiva. Più precisamente, le prime due correzioni, onde a e b, sembrano essere state completate, e ora dovrebbe iniziare l’onda c.

Pertanto, la parte tecnica suggerisce che il tasso di cambio DKK/USD dovrebbe allentarsi da qui, e un movimento verso 0,14 è nelle carte. D’altra parte, una mossa sopra il massimo del 2023 invalida lo scenario ribassista.