Solana (SOL) diventa verde dopo che la Saga è stata sbloccata per il grande pubblico

Il prezzo del token SOL è diventato verde dopo essere precipitato per tre giorni consecutivi. Sebbene il prezzo di Solana sia ancora sceso dello 0,96% negli ultimi sette giorni, sembra che sia solo una questione di tempo prima che recuperi il recente crollo.

L’aumento dei prezzi di Solana di oggi è probabilmente un’indicazione che l’altcoin ha toccato il fondo ed è tempo che i rialzisti prendano il controllo, soprattutto dopo che Solana Mobile ha annunciato che il suo smartphone Saga è ora disponibile al grande pubblico.

Lo smartphone Saga di Solana

È passato quasi un anno da quando Solana Labs ha presentato per la prima volta il suo smartphone web3 di punta chiamato Saga e un framework Android open source per lo sviluppo web3 chiamato Solana Mobile Stack (SMS). Solana ha lanciato il testnet dello smartphone Saga nell’aprile di quest’anno.

Solana Mobile, il braccio di Solana Labs incaricato dello sviluppo dello smartphone Saga lunedì 8 maggio 2023, ha annunciato che il pubblico può ora ordinare Saga. L’annuncio affermava che lo smartphone è pronto per “spedire negli Stati Uniti, Canada, UE, Regno Unito, Svizzera, Australia e Nuova Zelanda”.

La dichiarazione di Solana recita inoltre:

“Quando abbiamo iniziato a sviluppare Saga, sapevamo di dover creare un telefono incredibile che potesse resistere a qualsiasi altro dispositivo sul mercato. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto, portando la potenza della blockchain a portata di mano in tutto il mondo con un design elegante e componenti premium.”

Lo smartphone Saga è più di un semplice smartphone. Il telefono dispone di un seed vault (una soluzione di autocustodia sicura che protegge le tue chiavi attraverso l’autenticazione biometrica e la crittografia) per semplificare l’esperienza web3 degli utenti. Gli utenti possono anche accedere alle dApp direttamente tramite Solana dApp Store senza dover utilizzare i browser web.

Inoltre, i proprietari di Saga possono richiedere un NFT non trasferibile associato al dispositivo chiamato token Saga genesis durante la configurazione del dispositivo. Il token Saga genesis qualifica il proprietario per i premi Saga che sbloccano offerte e contenuti esclusivi da Solana Mobile e dApp elencati nel Solana dApp Store.

Previsione del prezzo di Solana

Sebbene sia ancora presto per indicare un rimbalzo dei prezzi, l’aumento dei prezzi di oggi in coincidenza con l’annuncio che Saga è aperto al pubblico per ordinare è un possibile segnale che il prezzo di Solana potrebbe essere destinato a un aumento dei prezzi a lungo termine.

Se il prezzo continua sulla tendenza rialzista, Solana potrebbe recuperare il suo prezzo del 7 maggio di $ 22,71 prima della fine della settimana.