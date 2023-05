EUR/GBP si stabilizzerà a 0,8700 dopo la decisione della BoE – ING

La sterlina britannica è stata una delle valute con le migliori performance quest’anno poiché i venti contrari sull’energia dello scorso anno sono diventati i nuovi venti favorevoli. Il prezzo EUR/GBP è stato scambiato a 0,8691 giovedì, il 2% al di sotto del livello più alto di aprile. Allo stesso modo, la coppia GBP/CHF e la coppia GBP/USD sono aumentate nelle ultime settimane.

Decisione della Banca d’Inghilterra

La sterlina ha fatto bene nel 2023 poiché i timori che la maggior parte degli investitori si aspettava nel 2022 non si sono concretizzati. Ad esempio, si temeva che l’inflazione del paese salisse al 18% quest’anno a causa dell’impennata dei prezzi del gas naturale. Quest’anno, come ho scritto qui , i prezzi del gas naturale sono scesi al livello più basso dal 2021.

I dati economici dal Regno Unito sono stati migliori del previsto. Ad esempio, i prezzi delle case sono scesi a un ritmo più lento del previsto, mentre il PIL è cresciuto a un ritmo più veloce del previsto. Anche l’inflazione, al 10,4%, è inferiore alla stima di Citi del 18%.

È in questo contesto che giovedì la Bank of England (BoE) concluderà la sua riunione di due giorni. Gli analisti prevedono che la banca aumenterà dello 0,25% come hanno fatto la Fed e la BCE la scorsa settimana. La banca segnalerà anche che ha più spazio per salire. Si prevede inoltre che alcuni funzionari della BoE respingano ulteriori aumenti.

Analisi tecnica EUR/GBP

Gli analisti di ING ritengono che la coppia EUR/GBP rimarrà in questa fase di consolidamento dopo la decisione della BOE. Si aspettano che la coppia si oscillerà a 0,8700 dopo il rapporto se non ci sarà uno shock importante da parte del comitato. Il rapporto diceva :

“Semmai, l’equilibrio dei rischi è sbilanciato verso il basso, ma il nostro appello è che questo incontro abbia oggi un impatto direzionale relativamente contenuto sulla sterlina. Il cable potrebbe stabilizzarsi intorno a 1,26 e EUR/GBP intorno a 0,8700 per ora.”

Sono d’accordo con questa opinione che la coppia probabilmente non avrà movimenti importanti dopo la decisione della BoE. I livelli chiave di supporto e resistenza da tenere d’occhio saranno a 0,8670 (il minimo di questa settimana e il livello psicologico a 0,8700.