Indice Nikkei 225: è sicuro acquistare azioni giapponesi a maggio?

L’indice Nikkei 225 è rimasto stabile vicino al suo livello più alto da settembre dello scorso anno in vista degli imminenti guadagni di Softbank. L’indice, che replica le più grandi società giapponesi, è salito a ¥ 29.200, che è stato di circa il 13% sopra il punto più basso di quest’anno.

Guadagni Softbank avanti

L’indice Nikkei 225 ha fatto bene quest’anno per tre motivi principali. In primo luogo, il nuovo governatore della Bank of Japan (BoJ) si è impegnato a mantenere lo status quo del denaro facile. Ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse nell’ultima riunione e ha indicato un maggiore allentamento.

In secondo luogo, le azioni giapponesi hanno attirato investitori stranieri attratti dagli investimenti di Warren Buffett nel paese. Buffett ha già realizzato profitti per oltre 4,4 miliardi di dollari dai suoi investimenti nelle società commerciali giapponesi. Ora ha aumentato la sua quota nelle cinque sogo shosha, che considera società ben gestite e sottovalutate.

In terzo luogo, il Giappone è visto come un rifugio sicuro durante il crollo delle banche regionali americane e del settore immobiliare commerciale. Banche regionali come First Republic e Silicon Valley Bank sono tutte fallite negli ultimi due mesi.

Inoltre, gli immobili commerciali in Giappone stanno andando meglio che negli Stati Uniti. I dati pubblicati giovedì hanno mostrato che il tasso di sfitto di Tokyo è sceso al 6,11% ad aprile, il punto più basso dal 2021. Come ho scritto qui , il settore immobiliare commerciale negli Stati Uniti è sull’orlo del collasso.

La prossima notizia chiave del Nikkei 225 da tenere d’occhio saranno i prossimi guadagni di Softbank. Gli analisti ritengono che l’attività dell’azienda sia andata meglio nel primo trimestre come tecnologia le aziende sono rimbalzate. Negli Stati Uniti, l’indice Nasdaq 100 è passato a un mercato rialzista. Il prezzo delle azioni Softbank è salito di oltre il 7% quest’anno.

La notizia più recente di Softbank è che l’unità mobile dell’azienda si è unita alla corsa all’intelligenza artificiale mentre cerca di creare un clone di ChatGPT. Inoltre, la società si sta avvicinando a un accordo per vendere Fortress a M뫚la in un affare da 3 miliardi di dollari.

Nikkei 225 analisi tecnica

Grafico Nikkei di TradingView

L’indice Nikkei ha registrato un forte trend rialzista nelle ultime settimane. Salendo, l’indice è balzato sopra il punto di resistenza chiave a 28.518¥, il punto più alto del 22 novembre.

Si sta inoltre avvicinando al punto di ritracciamento di Fibonacci del 78,6%, mentre l’indice è balzato sopra la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA). Pertanto, l’indice probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo livello psicologico a ¥ 30.000.