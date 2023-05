Perché il prezzo di KAVA sta aumentando mentre il mercato delle criptovalute sanguina?

Il mercato delle criptovalute è in declino negli ultimi giorni, anche se meme coin come PEPE e LADYS hanno messo in scena incredibili aumenti di prezzo. Le principali criptovalute per capitalizzazione di mercato sono state le più colpite dal mercato ribassista, lasciando solo tre token principali (KAVA, Bitcoin SV e FLOKI) in verde.

Il prezzo di KAVA è aumentato del 12,20% nell’ultima settimana, mentre il prezzo di Bitcoin SV e FLOKI è aumentato rispettivamente del 7,85% e del 6,04% nello stesso periodo.

Perché il prezzo di KAVA sta aumentando?

Se ti stai chiedendo perché KAVA ha mantenuto la sua tendenza rialzista in un mercato ribassista, ecco un riepilogo di ciò che sta accadendo.

Il 2 maggio, KAVA ha annunciato che stava collaborando con Equilibre per aumentare la liquidità nei pool KAVA/ETH e axlUSDC/USDC. Al momento dell’annuncio di KAVA, $ 7.500 ETH erano stati depositati sul pool KAVA/ETH di Equilibre e $ 2.500 axlUSDC sul pool axlUSDC/USDC.

Comparing KAVA price since May 2

Il prezzo di KAVA è salito immediatamente dopo la notizia di Equilibre, anche se l’aumento è durato solo circa 4 giorni prima di scendere al minimo di quattro mesi di $ 0,6878 l’8 maggio.

Il prezzo ha quindi intrapreso un forte trend rialzista sostenuto da un annuncio fatto da Kava l’8 maggio su un’impennata in arrivo per Mare Finance nelle prossime 24 ore.

Quindi, il 10 maggio, appena due giorni fa, Kava ha fatto un altro annuncio che mancava solo una settimana al mainnet di KAVA 13 che lanciava EVM Cosmos.

L’hype attorno al tanto atteso EVM Cosmos è il fattore più probabile che attribuisce all’attuale aumento dei prezzi di KAVA anche in un momento in cui l’intero mercato delle criptovalute sta sanguinando.