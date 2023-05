Previsioni USD/TRY: la lira turca attende il suo momento decisivo

La lira turca si sta preparando a movimenti importanti nei prossimi giorni mentre il paese va incontro a elezioni serrate. Il tasso di cambio USD/TRY è scambiato al massimo storico di 19,56, mentre GBP/TRY e EUR/TRY sono saliti rispettivamente a 24,82 e 21,38.

La lira turca attende le elezioni

Le più grandi notizie sul forex nei prossimi giorni ci saranno le elezioni turche, che si terranno domenica. Si tratterà di un’elezione importante che determinerà il futuro della lira turca, che negli ultimi cinque anni è crollata di oltre il 350%.

Come ho scritto in questo articolo , il crollo della lira turca è stato intenzionale ed è stato causato dalle azioni della CBRT. La banca centrale, che non è indipendente, ha preso numerose decisioni negli ultimi anni.

Ad esempio, la CBRT ha tagliato i tassi di interesse dal massimo della pandemia del 20% all’8%. I funzionari della banca centrale che hanno sostenuto una politica più restrittiva sono stati licenziati.

Pertanto, una vittoria di Erdogan significherà che la banca centrale continuerà a mancare di indipendenza, il che spingerà la lira molto più in basso.

D’altra parte, Kemal Kılıçdaroğlu si è impegnato a garantire l’indipendenza della banca, il che farà scendere nettamente il prezzo USD/TRY. Un ritorno della lira contribuirà ad abbassare l’inflazione, che si attesta intorno al 48%.

La maggior parte degli analisti ritiene che sarà difficile per l’opposizione battere Erdgan, al potere da anni. Tuttavia, un recente sondaggio ha mostrato che Kemal Kılıçdaroğlu era al 49,3% rispetto al 43,7% di Erdogan. Se questi sondaggi sono accurati, significa che i due uomini andranno al ballottaggio alla fine di questo mese.

Previsioni USD/TRY

Grafico USD/TRY di TradingView

Come mostrato sopra, il prezzo USD/TRY è al suo massimo storico. La coppia è supportata dalla media mobile a 25 giorni, mentre il MACD ha formato un modello di divergenza ribassista. Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) è al livello di ipercomprato sul grafico settimanale.

Pertanto, in questa fase, l’analisi tecnica potrebbe non fornire i segnali migliori per la lira turca. Inoltre, a causa dell’inaffidabilità dei sondaggisti turchi, è difficile prevedere chi vincerà le elezioni. Se Erdogan vince, il prezzo USDTRY salirà sopra 20. D’altra parte, se vince l’opposizione, la lira turca potrebbe salire a 10, dove era nel dicembre 2021.