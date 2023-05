USD/SEK: il taglio dei dividendi delle FFS indica ulteriori problemi immobiliari svedesi

La corona svedese è scesa bruscamente questa settimana mentre i problemi nel settore immobiliare del paese sono continuati. La coppia USD/SEK è balzata a un massimo di 10,35, il punto più alto dal 2 maggio di quest’anno. È balzato di oltre il 2% dal punto più basso di quest’anno.

Le FFS sospendono il dividendo

La più grande notizia dalla Svezia questa settimana è stata su Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, noto anche come SBB. In una dichiarazione, la società ha annunciato che sospenderà i suoi dividendi nel tentativo di preservare liquidità mentre il settore immobiliare svedese implode.

La società ha deciso di tagliare i suoi pagamenti dopo che S&P Global ha abbassato il suo rating creditizio. Ha anche annullato il suo programma di aumento di capitale.

Come ho scritto in questoarticolo , il settore immobiliare è uno dei maggiori rischi dell’economia svedese. Dopo l’impennata nell’ultimo decennio, quest’anno i prezzi delle case sono crollati poiché la Riksbank ha alzato i tassi di interesse per far fronte all’aumento dell’inflazione.

https://www.youtube.com/watch?v=sP1VbrQkV3s

C’è un grande rischio che il settore immobiliare subisca pressioni nei prossimi anni con la scadenza di obbligazioni per un valore superiore a 40,5 miliardi di dollari. La maggior parte di questo debito è a tasso variabile, il che significa che cambia con l’aumento dei tassi di interesse. Peggio ancora, i prezzi delle case in Svezia sono diminuiti del 15% quest’anno, rendendola la peggiore performance in Europa.

Il prezzo delle azioni FFS è stato oggetto di un’importante svendita negli ultimi mesi. È sceso del 70% dal punto più alto di quest’anno e si è spostato al punto più basso da marzo 2018. Inoltre, le azioni sono diminuite negli ultimi quattro mesi consecutivi. Anche altri titoli immobiliari in Svezia sono diminuiti.

Analisi tecnica USD/SEK

Grafico USD/SEK di TradingView

Il tasso di cambio da USD a SEK è salito mentre gli investitori hanno reagito ai continui problemi delle FFS. Si è spostato al punto più alto dal 2 maggio di quest’anno. La coppia si è spostata al di sopra del livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,8%.

Ha anche superato le medie mobili esponenziali a 25 e 50 periodi, mentre il MACD si è spostato sopra la linea dello zero. Anche la coppia USDSEK si sta avvicinando al livello di resistenza chiave a 10,35, il punto più alto dell’ultima settimana di aprile.

Pertanto, la coppia USD/SEK continuerà probabilmente a salire, con il livello successivo da tenere d’occhio a 10,50. Una mossa al di sotto del supporto a 10.26 invaliderà la visione rialzista.