I migliori titoli FTSE 100 da tenere d'occhio questa settimana: Vodafone, BT, Burberry

L’indice FTSE 100 è salito per il terzo giorno consecutivo davanti agli importanti utili societari del Regno Unito. L’indice, che tiene traccia delle principali società blue-chip nel Regno Unito, è balzato a un massimo di 7.800 sterline, pochi punti sopra il minimo di questo mese di 7.687 sterline. Ecco i migliori titoli FTSE da tenere d’occhio questa settimana.

Gruppo Vodafone

Vodafone ( LON: VOD ) è uno dei migliori titoli FTSE 100 da tenere d’occhio questa settimana. Le azioni si sono ritirate negli ultimi sette giorni consecutivi e si aggirano vicino al livello più basso dal 6 aprile. Il prezzo delle azioni Vodafone è crollato di oltre il 31% rispetto al punto più alto del 2022.

Vodafone è un gigante travagliato i cui segmenti chiave, soprattutto in Germania. Ci sono tre cose da tenere d’occhio quando la società pubblicherà i suoi risultati questa settimana. In primo luogo, gli investitori osserveranno il dividendo della società e se la società manterrà il suo pagamento. Gli analisti si aspettano che Vodafone manterrà ancora i pagamenti dei dividendi.

In secondo luogo, gli investitori si concentreranno sulla fusione della società con Three poiché cerca di creare un’importante società di telecomunicazioni del Regno Unito. Infine, Vodafone mostrerà l’impatto delle valute più deboli in paesi chiave come Etiopia, Kenya, Sudafrica, Turchia e India.

Gruppo BT

Il prezzo delle azioni BT ( LON: BT.A ) è andato bene quest’anno. Il titolo è balzato da un minimo di 108,65 pence a gennaio a un massimo di 152 pence. Ciò significa che le azioni sono aumentate del 41% quest’anno. Pertanto, il titolo probabilmente reagirà ai risultati imminenti giovedì.

Ci sono tre cose da tenere d’occhio quando la società pubblica i suoi risultati finanziari questa settimana. In primo luogo, gli operatori osserveranno l’impatto dell’inflazione sulla redditività dell’azienda. I dati più recenti hanno mostrato che l’inflazione del paese è balzata a oltre il 10% ad aprile. BT Group ha risolto questa sfida dell’inflazione collegando i suoi prezzi all’inflazione.

In secondo luogo, il mercato vorrà vedere maggiori dettagli sull’imminente revisione delle pensioni dell’azienda, di cui ho scritto qui . Infine, il prezzo delle azioni BT reagirà alle entrate principali e alle metriche di redditività.

Burberry

Burberry ( LON: BRBY ) è stata una delle società FTSE 100 con le migliori performance quest’anno. Il prezzo delle azioni Burberry è salito di oltre il 77% dal livello più basso di maggio dello scorso anno. Questa azione sui prezzi è in linea con quella di altre società di beni di lusso come LVMH, Richemont e Kering.

Le azioni Burberry reagiranno agli utili della società, che verranno resi noti giovedì. Analisti e investitori osserveranno i ricavi, la redditività e le prestazioni dell’azienda in Cina. Come abbiamo scritto qui , le società di beni di lusso sono state in forte crescita quest’anno, aiutate dalla ripresa in Cina.

Le altre principali società FTSE 100 da tenere d’occhio questa settimana saranno Land Securities, British Land, Imperial Brand ed Experian.