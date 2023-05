L'indice Hang Seng scivola mentre i titoli energetici sono in vantaggio, il settore immobiliare è in ritardo

L’indice Hang Seng si è mosso lateralmente da marzo di quest’anno, anche se i suoi omologhi globali come il Topix e il Nasdaq 100 sono saliti. L’indice è stato scambiato a H $ 20.000, dove è stato negli ultimi mesi. Questo prezzo è di circa il 36% superiore al punto più basso del 2022.

Le azioni di Hong Kong hanno colpito un muro

L’indice Hang Seng ha iniziato bene l’anno poiché gli investitori si sono concentrati sul grande ritorno della Cina. L’aspettativa tra gli investitori era che la Cina avrebbe avuto un ritorno spettacolare con la riapertura dei suoi confini e la fine delle politiche Covid-0.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

I dati recenti mostrano che la situazione non è stata quella prevista. Come ho scritto in questo articolo , i dati pubblicati martedì hanno mostrato che l’economia non sta andando bene. La produzione industriale è aumentata del 5,6% su base annua, inferiore alla stima del 10,9%.

Ulteriori dati hanno mostrato che il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato nonostante la riapertura. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 18,4% ad aprile su base annua. Questo aumento annuale è dovuto principalmente a una base bassa poiché il paese era in blocco nell’aprile dello scorso anno,

Anche l’economia di Hong Kong si sta riprendendo a un ritmo più lento del previsto. I dati pubblicati venerdì hanno rivelato che l’economia è cresciuta del 2,7% su base annua, aiutata dal turismo e dalla vendita al dettaglio. Il governo prevede che quest’anno l’economia si espanderà tra il 3,5% e il 5,5%.

https://www.youtube.com/watch?v=TRG0aD7-ppw

I migliori componenti dell’Hang Seng quest’anno sono PetroChina, China Petroleum & Chemicals e CNOOC. Queste compagnie petrolifere e del gas hanno fatto bene anche se quest’anno i prezzi del petrolio e del gas sono diminuiti. Altri top performer nell’indice sono China Unicom e China Mobile, che sono società di telecomunicazioni. I due sono balzati di oltre il 25% quest’anno.

Gli altri top performer nell’indice Hang Seng sono BYD, HSBC, China Shenhua Energy e Citic Pacific. D’altra parte, società immobiliari come Country Carden, Longfor Properties e Hang Lung sono state le peggiori. Anche aziende tecnologiche come Alibaba e Meituan sono scivolate.

Previsioni dell’indice Hang Seng

Grafico HSI di TradingView

Il grafico 4H mostra che l’indice Hang Seng si è mosso lateralmente negli ultimi giorni. Questo prezzo rimane al di sotto dell’importante punto di resistenza a H $ 20.766, il punto più alto del 24 aprile. Si sta inoltre consolidando alle medie mobili esponenziali (EMA) a 25 e 50 periodi.

Il Relative Strength Index (RSI) si è spostato leggermente al di sopra del punto neutro. Pertanto, l’indice rimarrà probabilmente in questo intervallo nel breve termine. Un ulteriore rialzo sarà confermato se il prezzo si sposterà al di sopra della resistenza chiave a H $ 20.766.