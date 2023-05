Metacade ha registrato una tendenza al ribasso nelle ultime due settimane, ma sembra che i catalizzatori che alla fine potrebbero causare una ripresa del prezzo del suo token nativo siano molti.

Ecco cosa dovresti sapere su Metacade

Metacade è una community GameFi innovativa che integra diversi mezzi per fare soldi, tra cui lavorare su concerti, competere nei giochi e creare sulla piattaforma.

L’hub è aperto a giocatori, sviluppatori e appassionati di blockchain di tutto il mondo. Il progetto che mira a trasformarsi alla fine nella più grande sala giochi governata dalla comunità, come da white paper sul suo sito web, ha anche lanciato una serie di servizi DeFi come lo staking.

La visione futuristica ha già consacrato Metacade come piattaforma emergente del metaverso, come dimostra la sua base di oltre 9.000 investitori.

Altre importanti piattaforme di gioco crypto lanciate prima sono Axie Infinity, Sandbox, Gala, Apecoin e Decentraland. In un certo senso, Metacade ha l’opportunità di imparare dai propri errori e andare oltre ciò che i suoi predecessori avevano da offrire.

Quali fattori potrebbero far salire il prezzo di $MCADE?

All’inizio di questo mese, $MCADE è stato quotato sul MEXC Exchange, il 15° exchange al mondo in termini di volume di scambi, come riportato da Invezz qui.

Anche se l’azione dei prezzi che segue la suddetta quotazione finora non è stata affascinante di per sé, una serie di altre monete in precedenza, tra cui Pepe e Floki, sono salite alle stelle dopo essere state quotate nelle principali borse. È quindi concepibile che lo stesso si verificherà per Metacade andando avanti.

Il suo CEO Russell Bennett si aspetta che la quotazione MEXC spinga il numero di investitori a oltre 10.000. L’amministratore delegato ha in programma una sessione AMA il 17 maggio alle 16:00 BST.

Il mese scorso, Metacade ha collaborato con MetaStudio per sviluppare entusiasmanti giochi per dispositivi mobili ed espandere la propria community. Sta prendendo in considerazione l’aggiornamento della sua piattaforma per includere l’arte NFT che, secondo gli esperti, potrebbe servire anche ad aumentare in modo significativo la domanda di $MCADE.

Dal punto di vista degli investimenti, ciò che conta è anche che il suo token ERC-20 nativo sia sicuro e affidabile. Su DEX Tools, ha ottenuto il punteggio perfetto di 99 su 99.

È interessante notare che ci sono indicatori tecnici che attualmente suggeriscono agli investitori di acquistare Metacade oggi. Questi includono il Commodity Channel Index (CCI) e l’indicatore Momentum.

Previsione dei prezzi di Metacade per il 2023

Tutto sommato, gli esperti prevedono che $MCADE verrà scambiato tra i 10 e i 15 centesimi nella seconda metà del 2024, poiché ha uno dei futuri più promettenti nei giochi blockchain che dovrebbe crescere da 4,6 miliardi nel 2022 a circa 66 miliardi di dollari entro il 2027.

Ricorda che il prezzo del token nativo è legato anche all’inflazione e alla politica monetaria. La scorsa settimana, il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti ha confermato che i prezzi al consumo sono scesi ulteriormente al 4,9% ad aprile, suggerendo che la Federal Reserve sta lentamente, ma inesorabilmente, vincendo la battaglia contro l’inflazione.

Solo pochi giorni dopo, la stessa banca centrale è uscita segnalando che ora è probabile che venga “messa in pausa” dopo aver alzato consecutivamente i tassi di interesse nelle ultime dieci riunioni.

Man mano che la macro perde ulteriormente ritmo, la propensione al rischio aumenterà e gli investitori continueranno a fare scommesse più aggressive come quelle sulle criptovalute – e Metacade, essendo una cripto al suo interno, ne trarrà probabilmente vantaggio.

$MCADE è un buon investimento?

È anche degno di nota il fatto che la crisi bancaria in corso che ha consumato società del calibro di Silicon Valley Bank e First Republic Bank abbia danneggiato la fiducia nelle valute fiat ed è stata una benedizione sotto mentite spoglie per le criptovalute, come si evince da un calo di circa il 65% dall’inizio dell’anno guadagno in bitcoin.

Tuttavia, investire in criptovalute o token di gioco comporta una buona dose di rischi. La chiave è costruire una posizione su di loro quando vengono scambiati a un prezzo basso.

Considerando che $MCADE è sceso fortemente dal suo massimo di 0,045$ il 3 maggio a 0,018$, potrebbe essere un’opportunità per acquistare Metacade oggi.