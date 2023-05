Tether per destinare il 15% dei suoi profitti all'acquisto di Bitcoin

L’ultima notizia di Tether è che la società dietro la stablecoin leader nel mercato USDT, sta cercando di destinare una parte dei suoi profitti all’acquisto di Bitcoin.

La “strategia di investimento [è] volta a rafforzare ulteriormente il suo portafoglio di riserve”, ha affermato Tether in un comunicato stampa pubblicato mercoledì. Secondo l’annuncio, gli acquisti di Bitcoin inizieranno questo mese.

Tether cerca di diversificare e rafforzare le sue riserve

Le riserve di Tether includevano 1,5 miliardi di dollari in BTC a marzo di quest’anno e i nuovi acquisti mirano a rafforzare e diversificare queste riserve. Tether ha annunciato nell’ottobre 2022 di aver ridotto a zero la carta commerciale dalle sue riserve. Invece, ha aumentato gli investimenti in Buoni del Tesoro USA, cercando di garantire che il sostegno 1:1 dell’USDT all’USD avesse le riserve più sicure.

Paolo Ardoino, CTO di Tether, ha osservato in una dichiarazione che la decisione di investire in BTC è dovuta alla ” forza e al potenziale come asset di investimento” della criptovaluta di riferimento.

Ha sottolineato la resilienza di Bitcoin e il fatto che “l’oro digitale” è ora visto come una riserva di valore a lungo termine. A parte questo, ha mostrato un potenziale di crescita significativo, con fattori fondamentali come l’offerta limitata, la natura decentralizzata e l’adozione diffusa che lo posizionano come asset di investimento preferito da un numero crescente di investitori istituzionali e al dettaglio.

Commentando ulteriormente la mossa BTC di Tether, Ardoino ha osservato:

“Il nostro investimento in Bitcoin non è solo un modo per migliorare le prestazioni del nostro portafoglio, ma è anche un metodo per allinearci a una tecnologia trasformativa che ha il potenziale per rimodellare il modo in cui conduciamo affari e viviamo le nostre vite.”

Anche se la società destinerà fino al 15% dei suoi profitti agli acquisti regolari di BTC, le partecipazioni totali di Bitcoin nelle riserve USDT non cresceranno per superare il cuscino di capitale azionario degli emittenti di stablecoin. Inoltre, Tether non custodirà i suoi Bitcoin con nessun fornitore di terze parti, ma prendi il controllo delle sue proprietà come parte della filosofia ” Non le tue chiavi, non il tuo bitcoin”.