Segnale USD/CAD: previsione tra le scommesse di Fed, divergenza BoC

Il tasso di cambio USD/CAD si è mosso lateralmente poiché gli investitori hanno scontato una divergenza tra gli Stati Uniti e la Bank of Canada (BoC). La coppia è stata scambiata a 1,3470, dove è stata nei giorni scorsi. Allo stesso modo, il tasso GBP/CAD era scambiato a 1,6800, inferiore al massimo di questo mese di 1,7128.

Aumento dei tassi della Banca del Canada

Le più grandi novità CAD questa settimana sono stati gli ultimi dati sull’inflazione al consumo in Canada pubblicati martedì. I dati pubblicati martedì hanno mostrato che l’inflazione del paese è aumentata inaspettatamente ad aprile.

Secondo l’agenzia di statistica, l’indice dei prezzi al consumo headline è passato dal 4,1% di marzo al 4,3% di marzo. È stata la prima volta che l’inflazione è aumentata dal picco raggiunto nel giugno dello scorso anno. Allo stesso tempo, l’IPC è balzato dello 0,7% ad aprile dallo 0,4% del mese precedente.

Ci sono stati numerosi catalizzatori per l’inflazione canadese ad aprile, inclusi mutui, affitti di generi alimentari e prezzi del gas.

Pertanto, le coppie USD/CAD e GBP/CAD stanno reagendo alle ultime speranze che la Bank of Canada effettui nuovamente aumenti dei tassi di interesse. La banca ha lasciato i tassi di interesse invariati nelle ultime tre riunioni. Gli analisti ora si aspettano che la banca aumenterà i tassi dello 0,25% a giugno. In una nota, gli analisti di Monex Canada hanno dichiarato:

“Se le probabilità implicite nel mercato di un altro aumento continuassero a salire, ci aspetteremmo che il loonie salga nelle prossime settimane”.

Pertanto, se la BoC aumenta i tassi di interesse, significa che si discosterà dalla Federal Reserve. Gli analisti si aspettano che la Federal Reserve sospenderà i suoi aumenti dei tassi perché l’inflazione è in calo. Alcuni analisti prevedono inoltre che la Fed taglierà i tassi entro la fine dell’anno.

Analisi tecnica USD/CAD

Grafico USD/CAD di TradingView

Il tasso di cambio da USD a CAD si è mosso lateralmente negli ultimi giorni. Si sta consolidando alla media mobile esponenziale a 50 periodi (EMA). Allo stesso tempo, l’Awesome Oscillator viene scambiato al punto neutrale mentre il Relative Strength Index (RSI) si ferma a 50.

La coppia USD/CAD si è spostata al di sotto del punto di resistenza chiave a 1,3550, il punto più alto del 10 aprile. Pertanto, la coppia avrà probabilmente un breakout ribassista nel breve termine poiché i venditori mirano al prossimo livello di supporto chiave a 1,3400. Una mossa al di sotto di questo livello lo vedrà scendere al supporto successivo a 1,3335.