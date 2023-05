Anthony Scaramucci dice che sta attaccando con Bitcoin – ecco perché

Anthony Scaramucci, CEO di SkyBridge Capital, rimane fedele a Bitcoin anche se la criptovaluta fatica dopo un recente calo dal livello tecnico chiave di $ 30.000.

L’ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca ha condiviso la sua convinzione rialzista durante un’intervista con Bloomberg giovedì. Parlando delle attuali prospettive di mercato per azioni e criptovalute durante i colloqui sulla crisi del limite del debito degli Stati Uniti, Scaramucci ha detto di Bitcoin:

“Continuo a farlo, sai che è interessante non ho cambiato affatto il portafoglio e penso che siamo stati premiati da questo perché l’anno scorso sono successe molte cose”.

Il valore di Bitcoin vale intrinsecamente $ 40.000

Il fondatore di Skybridge Capital ha evidenziato il potenziale per il prezzo di Bitcoin di rimbalzare più in alto riassumendo uno dei fattori che hanno catalizzato il dump del 2022.

Mentre l’inverno delle criptovalute ha visto il crollo di LUNA, la fine di Three Arrows Capital e una serie di fallimenti di criptovalute in mezzo al contagio, il crollo di FTX e le turbolenze che Sam Bankman-Fried e co hanno creato per le criptovalute sono stati forse il più grande catalizzatore.

Secondo il gestore dell’hedge fund, tutto ciò che riguarda l’ex “genio delle criptovalute” ora sembra “un bambino [di] John Meriwether e Bernie Madoff.

La frode, l’eccessiva leva finanziaria e l’eccessiva fiducia si sono concluse con il mercato delle criptovalute in una grande depressione, ha osservato. Come spiegato qui da Invezz, FTX aveva acquisito una partecipazione del 30% in Skybridge Capital, prima che l’exchange dichiarasse bancarotta per vedere il token FTX nativo scaricarsi quasi a zero.

Spiegando perché è rialzista su Bitcoin, Scaramucci ha dichiarato:

“Il mercato è probabilmente al ribasso e quindi pensiamo che Bitcoin valga intrinsecamente circa $ 40.000. In questo momento è in trend da $ 25.000 a $ 27.000, ma quello che vediamo è una migliore attività mineraria, vediamo un’espansione del portafoglio.”

Scaramucci afferma che l’adozione potrebbe far esplodere il prezzo di BTC

Scaramucci ha già parlato della forza di Bitcoin come riserva di valore, e sembra mantenere questa opinione date le sue osservazioni su dove si trova il prezzo di Bitcoin e cosa potrebbe accadere. A suo avviso, BTC non è solo sottovalutato, ma ha il potenziale per esplodere in futuro data la crescita del portafoglio.

“Ne ho parlato fuori onda quindi ripetiamolo – hai un assorbimento globale del 4% per Bitcoin – circa 340 milioni di portafogli. Questo è più o meno dove si trovava Internet nel 1998. Dobbiamo solo passare dal 4% all’8% e vedrai rendimenti esplosivi in Bitcoin.”

Crede che la chiave per farlo bene come investimento a lungo termine sia essere pazienti.

Bitcoin è stato scambiato intorno a $ 26.915 venerdì mattina, secondo i dati di CoinGecko. Ciò significava che il prezzo era sceso di circa il 2% poiché regnava l’indecisione dopo il rifiuto della scorsa settimana da oltre $ 28.000. Il prezzo di BTC è salito a oltre $ 31.000 nel 2023. Il prezzo attuale è di oltre il 60% inferiore al massimo storico di $ 69.000 raggiunto nel 2021.