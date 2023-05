Metacade lancerà al pubblico una versione del suo attesissimo ecosistema arcade di gioco play-to-earn (P2E) entro la fine del mese. Mentre il prezzo del token MCADE nativo si è ritirato dai massimi raggiunti dopo un inizio di trading esplosivo, si sta delineando il potenziale per recuperare le perdite e vedere materializzarsi un trend rialzista.

Questo perché si prevede che il mercato delle criptovalute inizi un nuovo ciclo rialzista, con i token nel settore dei giochi tra quelli che probabilmente supereranno le prestazioni con l’aumentare dell’interesse nel settore.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Oggi, gran parte dell’attenzione si è concentrata sull’azione nei principali token cap, e XRP sta prendendo l’iniziativa tra le aspettative degli investitori sulle notizie economiche mentre i colloqui sul tetto del debito degli Stati Uniti entrano in una fase cruciale.

XRP guida la criptovaluta, voci positive sul debt ceiling

Venerdì i mercati delle criptovalute sono rimasti in gran parte piatti poiché gli investitori hanno continuato a prestare attenzione ai segnali dagli Stati Uniti sulle voci in merito al debt ceiling. Altrove, il mercato azionario ha visto un bel balzo all’inizio con i futures in rialzo poiché sembrava sempre più probabile che i legislatori potessero raggiungere un accordo per aumentare il tetto del debito non appena questo fine settimana.

Uno dei maggiori vincitori nel mercato delle criptovalute oggi è XRP, che è aumentato di oltre il 4% nelle ultime 24 ore. Anche Bitcoin, Ethereum e Cardano sono saliti verso livelli di prezzo chiave poiché il mercato delle criptovalute sembrava destinato a rispecchiare altri asset rischiosi.

XRP è il token nativo di Ripple, una società di pagamenti transfrontalieri che sta attualmente combattendo una causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Sebbene la SEC sostenga che Ripple abbia venduto XRP come titolo non registrato, la società ha negato le accuse. I guadagni di XRP di questa settimana arrivano quando un giudice si è pronunciato contro la mozione della SEC sulla sigillatura di documenti relativi all’ex funzionario dell’agenzia William Hinman.

Nel 2018, Hinman ha tenuto un discorso sullo stato delle criptovalute e dei titoli, che Ripple sostiene essere la chiave per l’esito della battaglia legale. Il CEO di Ripple ieri ha definito lo spazio normativo statunitense “confuso” e probabilmente vedrà più aziende partire per altre giurisdizioni che offrono maggiore chiarezza.

Con il sentiment degli investitori che diventa positivo in previsione di una vittoria di Ripple, sembra che XRP stia assistendo a un grande rally. Nell’ultima settimana, il prezzo di XRP è aumentato di oltre l’8%, con i rialzisti che puntano a 0,5$.

Square Enix afferma che il gioco Web3 è il futuro

Metacade prevede di rilasciare presto al pubblico la sua versione Metacade Lite, i cui dettagli potrebbero essere confermati al prossimo AMA previsto per il 24 maggio 2023. Il progetto ha raggiunto tutte le pietre miliari fissate nella sua roadmap per il primo trimestre del 2023. Gli obiettivi in questo trimestre includono il lancio della piattaforma Create2Earn, con gli utenti che possono provare l’esperienza di gioco rivoluzionaria che deriva dall’approccio unico di Metacade al P2E.

Con i mercati delle criptovalute che dovrebbero anche entrare in un nuovo ciclo rialzista, il suo possibile MCADE potrebbe guidare la carica all’interno dell’ecosistema Web3 e Game-Fi. I recenti sviluppi relativi al debutto di Axie Infinity sull’Apple App Store e il gigante dei giochi con sede in Giappone Square Enix che riafferma il proprio impegno nei confronti dei giochi blockchain e Web3 potrebbero contribuire a stimolare nuova domanda e adozione.

Cosa offre la piattaforma Metacade?

Metacade è una nuova piattaforma di gioco blockchain che mira a diventare la più grande sala giochi Web3. Fondamentalmente, Metacade mira a offrire a giocatori, investitori e sviluppatori l’accesso a un hub di gioco decentralizzato, completo della più ampia selezione di diversi giochi arcade play-to-earn (P2E).

Il progetto mira anche a consentire l’integrazione di molteplici meccanismi di guadagno per gli attori dell’ecosistema.

Il token MCADE viene utilizzato per pagare ricompense nell’ecosistema e aiuterà gli utenti della piattaforma ad accedere a servizi e opportunità in staking e DeFi. La tabella di marcia include anche un perno per un progetto gestito dalla comunità, con i titolari di MCADE che ottengono il diritto di voto sulle proposte di governance. Maggiori informazioni su Metacade qui.

Vale la pena acquistare Metacade ora?

MCADE ha registrato un grande successo durante la sua prevendita in cui il token è andato sold out presto, poiché gli investitori, convinti di ciò che Metacade offre, hanno acquistato il token nativo a buon mercato.

Aprile è stato un mese importante per Metacade poiché non solo la prevendita si è conclusa con successo, ma è seguita rapidamente la successiva quotazione sugli scambi Uniswap, BitMart e MEXC. Sul mercato, il prezzo MCADE è salito fino a raggiungere il prezzo più alto di tutti i tempi di $ 0,045 all’inizio di maggio.

Sebbene l’attuale prezzo di 0,020$ ponga MCADE/USD al di sotto di oltre il 52% rispetto al picco sopra indicato, un rimbalzo sui mercati solleverà i rialzisti. Il movimento durante il prossimo ciclo rialzista porterà probabilmente il prezzo del token a superare 1$ nel 2024.