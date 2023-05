Gli Stati Uniti hanno reso le regole sulle criptovalute "il più confuse possibile", afferma il CEO di Ripple

Brad Garlinghouse, CEO della società blockchain Ripple, afferma che gli Stati Uniti hanno reso i regolamenti sulle criptovalute “il più confusi possibile”. Nelle notizie sulle criptovalute di questa mattina, la convinzione del dirigente di Ripple è che la confusione derivante dalla confusione normativa stia spingendo più società di criptovalute a lasciare gli Stati Uniti.

Il dirigente di Ripple ha fatto i commenti durante un’intervista con CNBC.

Secondo Garlinghouse, è la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti che rimane “in prima linea in quella confusione”. Dice che la SEC non ha fornito indicazioni chiare su come regolamentare le criptovalute, il che ha reso difficile per le aziende operare negli Stati Uniti.

Garlinghouse afferma che l’Europa potrebbe trarre vantaggio dalla “confusione” degli Stati Uniti

Con gli Stati Uniti che rendono la regolamentazione delle criptovalute il più confusa possibile, “l’imprenditorialità e gli investimenti non hanno altra scelta che prendere in considerazione il trasferimento in altre giurisdizioni. Tra i principali beneficiari del contesto normativo negativo negli Stati Uniti c’è l’Europa, ha osservato.

“Francamente, è per questo che vedi l’imprenditorialità e gli investimenti fluire in altre giurisdizioni – e certamente l’Europa è stata un significativo beneficiario della confusione che è esistita negli Stati Uniti”.

Oltre all’Europa, che ha recentemente approvato le normative MiCA, le giurisdizioni che mostrano una maggiore crescita in termini di ricerca di chiarezza per la regolamentazione delle criptovalute includono Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Singapore.

Fornire “regole della strada” e chiarezza sulla regolamentazione delle risorse digitali è ciò che consente a imprenditori e investitori di impegnarsi in modo costruttivo con le autorità di regolamentazione di questi paesi, ha affermato Garlinghouse durante l’intervista.

Negli ultimi mesi le autorità di regolamentazione statunitensi hanno intensificato la repressione delle società di criptovalute, con giganti del settore come Coinbase tra quelli che hanno espresso preoccupazione. Konstantin Shulga, CEO e co-fondatore di Finery Markets, ha condiviso con Invezz le sue opinioni su questo argomento caldo, che puoi leggere qui.

A dicembre, la SEC ha intentato una causa contro Ripple, sostenendo che la società aveva violato le leggi sui titoli vendendo XRP, la sua criptovaluta nativa, senza prima registrarla presso l’autorità di regolamentazione.

Ripple ha negato le accuse e sta combattendo la causa, un caso il cui verdetto finale è molto atteso nel settore delle criptovalute. Come riportato da Invezz, la società ha ottenuto un’altra vittoria in relazione al caso all’inizio di questa settimana.

Ripple sta investendo al di fuori degli Stati Uniti

Garlinghouse ha affermato che Ripple sta investendo di più al di fuori degli Stati Uniti a causa della confusione che circonda le normative statunitensi. Ha affermato che il 95% dei clienti di Ripple è al di fuori degli Stati Uniti e che la maggior parte delle assunzioni di Ripple quest’anno avverrà al di fuori degli Stati Uniti.

Il CEO di Ripple ha anche parlato della situazione finanziaria dell’azienda, dicendo che erano in una buona posizione finanziaria.

I suoi commenti dopo che Ripple ha annunciato mercoledì di aver acquisito Metaco, una società svizzera di servizi di custodia di criptovalute. Ha detto che Ripple ha finanziato l’acquisto di Metaco con 250 milioni di dollari in contanti dal proprio bilancio. Garlinghouse ha detto:

“Pensiamo che Metaco sia una soluzione perfetta, da cui stiamo cercando di far crescere i nostri clienti oggi”.

Sul tema della quotazione in borsa di Ripple, Garlinghouse ha affermato che la società non ha fretta di quotarsi in borsa. Secondo lui, Ripple al momento non ha bisogno di più capitale, e che elencherebbe solo se ritenesse che potrebbe migliorare la capacità di far crescere il business e l’esperienza del cliente.