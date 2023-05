Biden afferma che non accetterà un accordo sul debito che protegga i trader di criptovalute

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha invitato i legislatori repubblicani ad abbandonare la posizione estrema che detengono attualmente per aiutare il paese a raggiungere un accordo nei colloqui sul tetto del debito in corso. Aveva anche qualcosa da dire sulla criptovaluta.

L’ultima notizia economica arriva quando il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha avvertito che gli Stati Uniti rischiano un default già dal 1° giugno se il Congresso non dovesse accettare un aumento del limite del debito.

Biden chiede ai repubblicani di aiutare l’accordo sul tetto del debito

Nel suo discorso da Hiroshima, in Giappone, dove ha partecipato al vertice del G7, Biden ha sottolineato la necessità di un compromesso che veda approvare le proposte in un Congresso che è finemente sospeso sulle divisioni di parte.

Il presidente degli Stati Uniti ha osservato che è ora che i repubblicani accettino che un accordo bipartisan non può essere concluso “esclusivamente alle loro condizioni di parte”. Ha notato che anche i legislatori del GOP dovevano muoversi perché ci fosse un simile accordo.

Ha detto che tutti e quattro i leader del Congresso degli Stati Uniti sono d’accordo con lui sul fatto che un default non sia un’opzione. Tuttavia, mentre si aspetta che questi leader ” mantengano fede a tale impegno “, The POTUS ha aggiunto che non accetterebbe un accordo che protegga gli evasori fiscali e i commercianti di criptovalute a scapito delle aree chiave dell’economia e della vita dei cittadini statunitensi.

Biden per dire no alle proposte che tutelano gli evasori fiscali e i trader di criptovalute

I commenti di Biden arrivano dopo che i legislatori non sono riusciti a concordare un accordo sul tetto del debito venerdì, con la prossima settimana che probabilmente sarà decisiva. Ma anche se gli Stati Uniti si avvicinano pericolosamente al default, Biden avverte che non accetterà proposte che proteggano i trader di criptovalute.

Ha detto ai giornalisti:

“Non accetterò un accordo che protegga i truffatori della tassa sul patrimonio e i commercianti di criptovalute mettendo a rischio l’assistenza alimentare per quasi 1 milione di americani”.

Le osservazioni sulle criptovalute arrivano in un momento in cui gli Stati Uniti hanno adottato un approccio sempre più aggressivo alla regolamentazione delle criptovalute, anche se gli attori del settore sottolineano la mancanza di regole e linee guida chiare.

La Casa Bianca ha anche recentemente pubblicato un rapporto che suggeriva che le criptovalute non avevano alcun valore, se non per la speculazione sui prezzi. Gli esperti di criptovaluta hanno criticato l’amministrazione Biden per aver mancato il punto e hanno notato che gli Stati Uniti potrebbero essere superati da giurisdizioni che continuano ad abbracciare la chiarezza nella regolamentazione delle criptovalute.

Come riportato da Invezz la scorsa settimana, il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, afferma che gli Stati Uniti stanno contrassegnando le regole sulle criptovalute come “il più confuse possibile”.

Nelle osservazioni, Biden ha avvertito che non accetterebbe un’agevolazione fiscale fino a $ 30 miliardi per un’industria petrolifera che ha guadagnato $ 200 miliardi l’anno scorso. Secondo lui, l’industria non ha bisogno di essere incentivata a tal punto e che perseguire Medicaid per i tagli metterà a rischio 21 milioni di vite americane.

Ha anche parlato del fatto che non accetterebbe di potenziare l’industria farmaceutica con 200 miliardi di dollari e allo stesso tempo tagliare centinaia di migliaia di posti di lavoro per insegnanti scolastici e agenti delle forze dell’ordine.