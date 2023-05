IOSCO emette raccomandazioni per la regolamentazione globale delle criptovalute

IOSCO (International Organization of Securities Commissions) ha annunciato un’ampia strategia per garantire un panorama normativo equilibrato per le criptovalute e la protezione degli investitori. L’iniziativa mira a chiarire le preoccupazioni sulla protezione dei consumatori, traendo insegnamenti dalla scomparsa di FTX lo scorso anno.

Press Release: International Organization of Securities Commissions, Press Release: IOSCO Sets the Standard for Global Crypto Regulation, May 23, 2023 https://t.co/uGTTnwl9iX pic.twitter.com/QLqG8yuoAi — Joshua Rosenberg (@_jrosenberg) May 23, 2023

La strategia normativa inclusiva di IOSCO

Le regole IOSCO arrivano in risposta alle preoccupazioni sulla regolamentazione delle criptovalute. Inoltre, potrebbero alleviare le preoccupazioni sorte dopo la caduta dell’exchange FTX. Diverse aziende di criptovaluta hanno chiuso i battenti dopo la debacle di FTX, citando la pressione normativa e la crisi di liquidità.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Nel frattempo, gli eventi hanno visto la comunità delle criptovalute chiedere un quadro normativo inclusivo per il settore. Ricorda, paesi diversi hanno regole crittografiche diverse, il che porta a disparità di trattamento.

Jean-Paul Servais, presidente della IOSCO, ha affermato che gli standard raccomandati sarebbero un punto di svolta, confidando che gestiranno i rischi degli investitori e garantiranno l’integrità del mercato. La tabella di marcia proposta include la manipolazione del mercato, il trattamento dei clienti al dettaglio, i conflitti di interesse, la regolamentazione transfrontaliera e la custodia delle criptovalute.

Inoltre, il regolamento prescriveva politiche per la massiccia prevenzione dei conflitti di interesse. La principale organizzazione globale che riunisce gli organismi internazionali di vigilanza sui titoli prevede di emanare le leggi definitive entro la fine del 2023. Nel frattempo, i 130 paesi membri della IOSCO dovrebbero integrare tempestivamente le regole.

Il consiglio comprende autorità di regolamentazione dei titoli di diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Dubai, Cina, Australia, Belgio e Brasile. Il rapporto ha rivelato che il processo di consultazione è in corso e l’autorità di regolamentazione cerca opinioni pubbliche sui regolamenti raccomandati.

Inoltre, il piano emerge mentre l’UE si prepara a un’immensa regolamentazione per il mercato entro la metà del prossimo anno. L’ultima approvazione della legislazione sul mercato delle criptovalute rappresenta un passo sostanziale verso una regolamentazione inclusiva.

Gli esperti di criptovaluta ritengono che la mossa dell’Unione Europea dovrebbe fare pressione su altre nazioni, in particolare gli Stati Uniti, affinché formino quadri normativi crittografici. Alcuni confidano che l’incertezza di Unite State possa respingere i grandi investitori dal partecipare allo spazio crittografico. Crede che i principali concorrenti come la Corea del Sud e gli Emirati Arabi Uniti probabilmente supereranno presto gli Stati Uniti.