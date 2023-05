Le valute africane stanno crollando e non c’è una facile via d’uscita

Le valute africane stanno crollando a un minimo storico, con alcune che diventano quasi prive di valore. Una rapida occhiata ad alcune delle valute più importanti come lo scellino keniota, il franco ruandese, il rand sudafricano, la sterlina egiziana, il dollaro dello Zimbabwe e la naira nigeriana sono tutte al minimo storico.

Le valute africane stanno crollando

I paesi africani stanno affrontando la peggiore crisi economica della storia moderna. Proprio di recente, il Ghana, una volta un paese africano promettente, ha dovuto essere salvato dal FMI dopo essere stato inadempiente sui suoi obblighi di debito.

Altri paesi africani sono sull’orlo. Il Sudafrica, il paese più industrializzato del continente, sta affrontando sfide sostanziali a causa delle interruzioni di corrente. La Nigeria, il più grande esportatore di petrolio del paese, sta registrando un’inflazione alle stelle, come ho scritto qui .

Anche il Kenya, la più grande economia dell’Africa orientale, è sull’orlo, con i dipendenti pubblici che subiscono ritardi salariali. Il governo deve miliardi di scellini ai governi delle contee e ai suoi fornitori.

L’Egitto, un’altra grande potenza, sta attraversando una grave crisi economica, con un’inflazione che ha superato il 20%. Il tasso di disoccupazione ufficiale è balzato a quasi l’8%. Gli analisti ritengono che la situazione sia molto peggiore.

Nello Zimbabwe, anche la valuta ufficiale è crollata e i tentativi di lanciare un token supportato dall’oro non hanno avuto molto successo. Altri paesi africani come l’Uganda, l’Etiopia, il Sudan, lo Zambia e l’Angola stanno tutti affrontando una grave crisi economica.

Le sfide dell’Africa sono difficili da affrontare

La sfida per le valute africane è che la crisi in corso è difficile da affrontare. Ad esempio, in Sudafrica, il governo sta lottando per salvare Eskom, il corrotto monopolio del potere. Anche la produzione manifatturiera e mineraria è in difficoltà.

La più grande sfida che l’Africa deve affrontare è che molti paesi hanno miliardi di dollari in prestiti che scadranno presto. Ad esempio, il Kenya spende miliardi di scellini al mese per il servizio del proprio debito locale ed estero.

Con il crollo delle valute locali, il servizio di questo debito sta diventando più costoso. Un paese come il Kenya sta vedendo il suo debito estero salire di oltre 40 miliardi di scellini quando la valuta locale scivola di 1 scellino rispetto al dollaro. Durante il downgrade del Kenya, Fitch ha scritto :

“La nostra decisione di abbassare il rating del Kenya a ‘B’, da ‘B+’ nel dicembre 2022, riflette i suoi persistenti disavanzi fiscali ed esterni, il debito relativamente elevato, il deterioramento della liquidità esterna e gli elevati costi di finanziamento esterno”.

Credo che l’attuale crisi valutaria africana possa essere risolta rinegoziando il debito e investendo nelle esportazioni. Le statistiche ufficiali mostrano che la maggior parte dei paesi ha enormi deficit commerciali. In tutto, l’Africa subsahariana esporta beni per un valore di oltre 205 miliardi di dollari e importa beni per un valore di oltre 249 miliardi di dollari.

Gli aumenti dei tassi di interesse da parte delle principali banche centrali africane non aiuteranno a salvare queste valute. Ritengo infatti che aumenti sostenuti dei tassi peggioreranno la situazione riducendo l’accesso al capitale.

A breve ea lungo termine, sospetto che le principali valute africane come il rand sudafricano, lo scellino keniota, il dollaro dello Zimbabwe e la naira nigeriana continueranno a scendere.