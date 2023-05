Previsioni NZD/USD prima della decisione sui tassi di interesse della RBNZ

Il tasso di cambio NZD/USD è salito in vista di importanti notizie macro da Stati Uniti e Nuova Zelanda. Era scambiato a 0,6300, ~1,632% sopra il livello più basso della scorsa settimana. Questo prezzo è di pochi punti al di sotto del livello più alto di questo mese.

Decisione RBNZ avanti

Le notizie più importanti sull’NZD sarà l’imminente decisione sui tassi di interesse da parte della Reserve Bank of New Zealand. Questa decisione, prevista per mercoledì, fornirà più colore sullo stato dell’economia del paese e su cosa aspettarsi.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Gli economisti intervistati da Reuters si aspettano che la banca centrale aumenterà i tassi di interesse dello 0,25% e li spingerà a un massimo pluridecennale del 5,50%. Come le altre principali banche centrali, la RBNZ ha aumentato i tassi in modo aggressivo dall’ottobre 2021.

Questi aumenti dei tassi hanno lo scopo di aiutare a gestire l’inflazione, che rimane a un livello elevato. I dati più recenti hanno mostrato che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) principale è balzato al 6,7% a marzo. Questo è stato un miglioramento rispetto al 7,2% del mese precedente. Ma è significativamente al di sopra dell’obiettivo del 2,0% della RBNZ e della media storica.

La decisione arriva in un momento in cui l’economia della Nuova Zelanda è in ritardo. In effetti, il cattivo stato dell’economia ha contribuito a cacciare il precedente presidente. I dati pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato che il deficit di bilancio si è ampliato a oltre 6,63 miliardi di N $ mentre il governo ha aumentato la spesa.

Le altre notizie sul forex saranno le ultime vendite al dettaglio della Nuova Zelanda. Gli economisti ritengono che le vendite al dettaglio principali del paese siano diminuite dell’1,0% su base trimestrale nel primo trimestre, dopo essere diminuite dell’1,3% nel trimestre precedente. Su base annua, gli analisti prevedono che le vendite al dettaglio siano aumentate dello 0,2%.

Se gli analisti sono accurati, questi numeri mostreranno che l’economia sta effettivamente rallentando. Di conseguenza, potrebbe significare che la RBNZ rallenterà i suoi aumenti dei tassi.

Previsioni NZD/USD

Grafico NZD/USD di TradingView

Gli altri principali catalizzatori da NZD a USD saranno le notizie sul limite del debito degli Stati Uniti e i prossimi verbali del FOMC. Sul grafico 4H, vediamo che la coppia è aumentata gradualmente negli ultimi giorni. Lungo la strada, si è spostato tra i livelli di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% e del 50%.

La coppia si è anche spostata leggermente al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 25 e 50 periodi, mentre il MACD si è spostato al di sopra del punto neutro. Altri oscillatori hanno puntato verso l’alto.

Pertanto, è probabile che la coppia NZDUSD salga e poi riprenda il trend ribassista dopo l’ultima decisione di RBNZ. Non si può escludere un nuovo test del minimo della scorsa settimana di 0,6182.