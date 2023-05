Previsioni USD/SGD: quanto in basso può scendere il dollaro di Singapore?

Il tasso di cambio USD/SGD è salito a un massimo di 1,3533, il livello più alto dal 10 marzo con l’aumento dell’indice del dollaro (DXY). La coppia è salita di circa il 2,50% dal livello più basso di marzo di quest’anno mentre la crisi del tetto del debito continuava.

Singapore PIL e crisi del debito

Il tasso di cambio da USD a SGD ha registrato una forte tendenza rialzista negli ultimi giorni poiché gli investitori si concentrano sulla questione del tetto del debito. I negoziatori democratici e repubblicani hanno lottato per raggiungere un accordo su come alzare il tetto del debito.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Di conseguenza, si teme che il governo americano finirà presto i soldi e lo costringerà a non adempiere ai suoi obblighi. In una dichiarazione, Fitch, una delle più grandi agenzie di rating del credito, ha annunciato che stava mettendo l’economia statunitense in una zona negativa di rating watch.

Nonostante il rischio calcolato in corso, gli analisti ritengono che le due parti raggiungeranno un accordo nei prossimi giorni. Le due parti stanno semplicemente tentando di ottenere quante più concessioni possibili prima della scadenza del 1° giugno.

La coppia USD/SGD è balzata dopo gli ultimi minuti della Federal Reserve. In quella riunione, la banca ha deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25% e continuare con la questione del rafforzamento quantitativo (QT). I verbali hanno mostrato che il comitato era combattuto su cosa fare dopo.

Alcuni funzionari non hanno visto l’urgenza di aumentare i tassi di interesse poiché l’inflazione ha continuato a diminuire negli ultimi mesi. Altri ritengono che la Fed dovrebbe continuare ad aumentare i tassi poiché l’inflazione è a un livello elevato.

Anche la coppia USD/SGD è balzata nonostante il forte rimbalzo dell’economia di Singapore. I dati mostrano che l’economia è cresciuta dello 0,4% nel primo trimestre rispetto allo 0,1% nello stesso trimestre del 2022. L’agenzia di statistica ha attribuito questa crescita al settore del turismo.

Analisi tecnica USD/SGD

Grafico USD/SGD di TradingView

Il grafico 4H mostra che il tasso di cambio USD/SGD ha avuto un forte trend rialzista nelle ultime settimane. Si è spostata sopra il livello di resistenza chiave a 1,3492, il livello più alto del 19 maggio. La coppia è anche balzata al di sopra del punto di resistenza chiave a 1,3392, il punto più alto del 25 aprile.

Si è spostato al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 25 e 50 giorni, mentre il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al di sopra del livello di ipercomprato. Pertanto, la coppia probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano alla resistenza chiave a 1,3573, il punto più alto del 10 marzo.