USD/CNY: il renminbi crolla mentre la ripresa della Cina diventa un miraggio

Il renminbi è in una spirale discendente mentre continuano le preoccupazioni per l’economia cinese. Il tasso di cambio USD/CNY ha avuto un trend rialzista ed è stato scambiato a 7,0660, il livello più alto da dicembre 2022. Complessivamente, la coppia è balzata del 5,36% quest’anno e del 12% rispetto al livello più basso del 2022.

Preoccupazioni per la ripresa cinese

Tutti erano ottimisti sulla ripresa della Cina all’inizio di quest’anno. Questo ottimismo si è verificato quando il paese ha posto fine alle sue politiche restrittive Covid-zero che hanno portato a una crescita sostanzialmente lenta nel 2022. Il governo ha anche deciso di porre fine ad alcune delle sue misure restrittive sulle società tecnologiche.

Ora, ci sono preoccupazioni che l’economia non stia crescendo così velocemente come previsto. Per prima cosa, il settore immobiliare, che ha sostenuto a lungo l’economia cinese, non sta ancora andando bene. Dati recenti mostrano che i prezzi delle case stanno rallentando da mesi e le vendite di terreni sono diminuite.

Anche il mercato delle materie prime indica un rallentamento dell’economia cinese. Il rame, spesso visto come un barometro per l’economia, è in calo, come ho scritto qui . Allo stesso modo, anche altre materie prime come petrolio greggio, gas naturale e carbone sono scivolate quest’anno. Idealmente, queste merci tendono ad aumentare quando l’economia cinese è in crescita.

I numeri ufficiali hanno anche indicato un rallentamento dell’economia. All’inizio di questo mese, i dati del governo hanno mostrato che la produzione industriale è diminuita ad aprile mentre il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato. In una nota, Quincy Krosby, Chief Global Strategist di LPL Financial, ha dichiarato:

“Lo yuan, insieme alla debolezza dei metalli industriali, ha segnalato la continua vulnerabilità dell’economia cinese mentre le autorità sono alle prese con le tensioni geopolitiche, l’elevata disoccupazione giovanile, un mercato immobiliare impantanato nel debito e le amministrazioni municipali analogamente ostacolate da alti livelli di indebitamento”.

Anche la coppia USD/CNY è balzata a causa del forte indice del dollaro USA. I dati mostrano che l’indice DXY è balzato a $ 104,1, superiore al minimo da inizio anno di $ 100,87.

Analisi tecnica USD/CNY

Grafico USD/CNY di TradingView

Il tasso di cambio USD/CNY ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi giorni. È riuscito a superare il punto di resistenza cruciale a 6,9765, il punto più alto del 28 febbraio. La coppia è balzata al di sopra delle medie mobili esponenziali a 25 e 50 giorni, mentre il Relative Strength Index (RSI) è balzato al livello di ipercomprato di 80.

Pertanto, la coppia probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al punto di resistenza chiave a 7,20. Una mossa al di sotto del supporto a 6,97 invaliderà la visione rialzista.